Meteo domani | nebbie al Nord | tanto sole al centro Sud

Meteo Protezione Civile domani 13 Novembre : tempo generalmente stabile : La giornata di domani trascorrerà all'insegna del tempo generalmente stabile sulla nostra penisola grazie alla presenza dell'alta pressione. Ecco il bollettino Meteo della Protezione...

Meteo - allerta per la piena del Po in Veneto e Emilia. Ma domani torna il bel tempo : Prosegue l'emergenza maltempo: allerta gialla per rischio idrogeologico e rischio temporali su Sicilia, Calabria e Lombardia. domani migliora un po' su tutto il Paese, con temperature anche in leggero aumento.Continua a leggere

Meteo Protezione Civile : il bollettino per domani - 11 Novembre 2018 : Tempo in miglioramento nella giornata di domani, ma con ancora dei disturbi al Nord, Toscana, ed estremo sud fra Sicilia e Calabria. Ecco il bollettino Meteo della Protezione Civile: Previsioni...

Meteo Protezione Civile : il bollettino per domani - Sabato 10 Novembre 2018 : Nella giornata di domani avremo ancora condizioni di tempo instabile al Nord-Ovest ed assisteremo ad un peggioramento anche marcato sulla Sicilia. Ecco tutti i dettagli nel bollettino della...

Allerta Meteo arancione in Sicilia per domani : dettagli e previsioni : Una bassa pressione collocata sul Mediterraneo occidentale muoverà verso Est nelle prossime ore, coinvolgendo la Sicilia nella giornata di domani. Sabato 10 Novembre avremo per tanto un...

Meteo Protezione Civile : il bollettino Meteo per domani - ancora instabilita' al Nord : Nella giornata di domani osserveremo ancora condizioni di instabilità atmosferica sulle regioni Nord-occidentali e sulla Sardegna. Tempo complessivamente stabile sul restante territorio. Ecco il...

Allerta Meteo Sardegna : domani criticità “gialla” per rischio idrogeologico : Nuova ondata di maltempo in arrivo in Sardegna: l’Allerta Meteo codice “giallo” scatterà domani, venerdì 9 novembre, in riferimento alle zone del Sulcis-Iglesiente, Oristanese, Sassarese e Nuorese, escluse Ogliastra e Gallura. L’avviso di criticità ordinaria per rischio idrogeologico diffuso dalla Protezione civile regionale è stato esteso fino alla mezzanotte. L'articolo Allerta Meteo Sardegna: domani criticità ...

Meteo domani : perturbazione atlantica - maltempo al Nord : Meteo domani - perturbazione atlantica in azione al Nord, stabile al Centro Sud. Meteo domani - Continua il trend che vede l'arrivo di moderate e forti perturbazioni Atlantiche o Nord Atlantiche in...

Allerta Meteo Liguria : da domani ancora temporali : Dopo solo poche ore di tregua, la Protezione civile della Liguria ha diffuso una nuova Allerta Gialla per temporali, emanata dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. Essa riguarda tutta la regione, dalle 7 alle 18 di domani. Le previsioni riguardano infatti l’arrivo di nuove piogge. La presenza di un modesto minimo sul Golfo del Leone richiamerà correnti umide e instabili, che provocheranno piogge anche a ...

Meteo Protezione Civile : ancora piogge domani al Nord Italia : Nella giornata di domani avremo ancora residua instabilità, concentrata principalmente al Nord Italia. Ecco il bollettino Meteo della Protezione Civile: Previsioni Meteo Giovedì 8 Novembre...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : il colmo della piena del Po domani a Piacenza : “Per la giornata di giovedì 8 novembre si prevedono condizioni di moderata instabilita’ con piovaschi sui rilievi occidentali. La piena del fiume Po transiterà nel piacentino con livelli al di sopra della soglia 2 già dal pomeriggio di mercoledì 7 novembre, con raggiungimento di un nuovo colmo a Piacenza, previsto nella mattina di giovedì 8 novembre. Nella giornata di giovedì 8 novembre, inoltre, la piena di Po supererà la soglia 2 ...

Meteo - le previsioni di domani mercoledì 7 novembre - : Vortice ciclonico in piena azione sul nostro Paese. Nessuna tregua fino a giovedì, piogge intense soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche. Allarme per la piena di fiumi e laghi

Allerta Meteo Campania : domani criticità “gialla” per rischio idrogeologico : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di criticità Meteo con livello di criticità idrogeologica giallo valido dalle 5 di domani mattina, mercoledì 7 novembre, fino alle 17 della stessa giornata solo sulle zone di Allerta 1 (Piana campana, Napoli, isole, area vesuviana), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) e 5 (Tusciano e Alto Sele). L’avviso riguarda precipitazioni sparse anche a ...

Allerta Meteo Sardegna : oggi e domani criticità “gialla” nel nordovest : Nuova Allerta Meteo criticità “gialla” in Sardegna per rischio idrogeologico e idraulico. La Protezione civile regionale, in vista di nuove abbondanti piogge, ha diffuso un avviso, valido dalle ore 14 di oggi, che riguarda quasi tutta l’isola, in particolare Sassarese, Gallura, parte del Nuorese e Oristanese, fino all’Alto Campidano. L'articolo Allerta Meteo Sardegna: oggi e domani criticità “gialla” nel ...