Matteo Salvini | frecciata al M5s | ' L' onestà senza la competenza è un disastro'

Matteo Salvini : 'Io - uno sbirro orgoglioso'. Schiaffo ai sinistri - la frase epocale sulle divise : Tutto l'orgoglio di Matteo Salvini , in questa frase: 'Quando vogliono attaccarmi, anche mediaticamente, mi chiedono se faccio il ministro o lo sbirro , pensando di arrecarmi onta: io rispondo con ...

Alla Lavagna - l'esordio su Rai 3 con Matteo Salvini : anticipazioni e diretta del 12 novembre 2018 : Parte stasera, lunedì 12 novembre, alle 20.20 su Rai 3, Alla Lavagna!, programma prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Personalità di spicco della politica, dello spettacolo e del giornalismo italiano sono pronti a tornare in classe per essere interrogati da un gruppo di diciotto bambini, di età compresa tra i nove e i dodici anni. Largo alle curiosità dei piccoli sulla vita professionale e privata dei vip intervistati, che ...

Matteo Salvini usa la ruspa davvero : 'Abbattiamo la villa dei Casamonica' : Questa volta Matteo Salvini usa davvero la ruspa. E lo annuncia così: 'Sono felice. Il 26 novembre useremo la ruspa per abbattere la villa dei Casamonica , a Roma. Sulla legalità vogliamo passare ...

Sallusti - la critica a Matteo Salvini : 'Deve decidere' : Le righe finali dell'editoriale di oggi sono micidiali. Alessandro Sallusti su Il Giornale parla della manifestazione contro i No Tav e scrive: 'La gente qualunque in piazza a reclamare libertà è ...

Matteo Salvini - Paolo Becchi : l'assedio contro di lui non funzionerà : La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro nei confronti della Lega per la cifra di 49 milioni di euro. Gli avvocati del Carroccio avevano presentato ricorso contro la decisione assunta dal ...

Lettera a Matteo Salvini di Manel - italiana di seconda generazione : "Io lotto per i miei diritti. E lei?" : "Pericolosa, molto pericolosa". Manel Ben Ameur ripensa spesso a quelle parole. L'ha definita così il consigliere comunale di Bologna, Umberto Bosco, della Lega, quando si è avvicinata al banchetto allestito dal Carroccio in piazza per raccogliere le firme contro la costruzione di una moschea. "Pericolosa perché dai l'immagine di una ragazza che riesce a conciliare la fede nell'Islam e i valori più diffusi in ...

Matteo Salvini sfotte Cécile Kyenge per il partito africano : 'Auguri - credo che l'Italia...' : 'Auguri, se ne sentiva effettivamente l'esigenza. Penso che sia una domenica diversa per gli italiani con il partito della Kyenge'. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini , ...

Immigrazione - Matteo Salvini brutale con Bruxelles : 'Pronti a bloccare il bilancio europeo' : La guerra mossa da Matteo Salvini all'Europa e ai suoi burocrati si arricchisce di un nuovo, pesantissimo, capitolo. 'Abbiamo dimostrato che sappiamo difendere i confini e dimostreremo che ...

Matteo Salvini : “L’Italia è pronta a bloccare attività e bilancio della UE” : Dopo aver parlato di "atti ostili", riferendosi al comportamento di Malta e della Francia sul versante dell'immigrazione, il ministro dell'Interno Matteo Salvini entra nuovamente a gamba tesa: "Eventualmente possiamo anche bloccare bilanci e attività europee fino a che l'Europa e qualche Paese continuerà a prendere in giro gli italiani".Continua a leggere

Matteo Renzi : “Salvini e Di Maio fanno cose indecenti nel silenzio dei media e della RAI” : L'ex Presidente del Consiglio "ribalta" la discussione di queste ore e attacca l'informazione, in particolare quella pubblica: "A me davano del caudillo perché volevano abolire il Cnel. Lega e M5s un giorno propongono di chiudere il Parlamento e un altro di cancellare l’Europa. Ma dov’é la Rai? Perché nessuno fa le domande vere?"Continua a leggere

Immigrazione - vescovi e coop rosse contro Matteo Salvini : il leghista ha smontato i loro loschi affari : ... vicesindaco del Comune, ha recentemente chiarito che c' è un altro problema che non lo fa dormire: 'Non rischia di essere cancellata solo l' accoglienza per i migranti, ma l' intera economia del ...

Matteo Salvini scatenato sull'immigrazione : 'L'Europa ha rotto le palle' - la minaccia alla Francia : A Lampedusa arriva un barcone con 13 immigrati a bordo e Matteo Salvini accusa Malta. Fonti del Viminale, infatti, hanno riferito che la Guardia costiera maltese aveva intercettato l'imbarcazione e, ...

Matteo Salvini sulla Tav : “Un’opera cominciata è sempre meglio finirla” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha commentato la manifestazione Si Tav di Torino dichiarando che "un’opera cominciata è sempre meglio finirla. Nel contratto di governo c'è scritto che si analizzano costi e benefici. Noi rispettiamo gli impegni presi. Aspettiamo che gente più competente di me dica se costa di più andare avanti o tornare indietro".Continua a leggere

Enrico Mentana a TvTalk : 'Perché non ho parlato della rottura tra Matteo Salvini ed Elisa Isoardi' : 'Non ci sono le tavole della legge per cui questa è una storia politica o meno', ha detto. 'Nel mio telegiornale non ho dato questa notizia. In Francia nessuno ne parlarebbe perché esiste un codice ...