Mattarella | «Libertà di stampa un grande valore» Fico | «Sarà sempre tutelata»

Mattarella : la libertà di stampa ha un grande valore - aiuta a riflettere : "Ha un grande valore la libertà di stampa, perché - anche leggendo cose che non si condividono, anche se si ritengono sbagliate - consente e aiuta a riflettere": lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rispondendo alle domande di alcuni studenti delle scuole secondarie di primo grado che ha ricevuto al Quirinale. "Al mattino come prima cosa leggo i giornali: le notizie e i commenti, quelli ...

Dopo l'attacco del M5s - Mattarella difende la libertà di stampa : “L'irrobustimento delle voci espressive di identità e realtà rappresenta un servizio reso alla intera comunità della Repubblica: il pluralismo e la libertà delle opinioni sono condizioni imprescindibili per un paese civile, come afferma la nostra Costituzione”. Lo afferma il presidente della Repubbl