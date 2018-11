Maschi e femmine | ma senza stereotipi Beatrice Masini e i suoi 101 buoni

huffingtonpost

(Di lunedì 12 novembre 2018) Se vi domandassero di scovare un buon motivo per cui è bello essere una ragazza, o un ragazzo, sareste in grado di trovarlo? E, ancora: sareste in grado di spiegarlo a vostro figlio? A provarci è, una delle più amate e premiate autrici per ragazzi, nonché raffinata scrittrice e direttrice editoriale della casa editrice Bompiani., ragiona di motivi – e in modo parallelo, ma molto sottile dizzazione di genere – attraverso due volumetti appena pubblicati per Rizzoli: "101motivi per essere una ragazza" e "101motivi per essere un ragazzo". I testi, con le illustrazioni di Guillaume Long, sono un invito ad abbracciare il proprio sesso e a metterne in discussione i cliché. "Tutto è nato – mi spiega- parecchi anni fa per un editore francese molto sofisticato. E i titoli nascondono ...