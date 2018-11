ilfattoquotidiano

: Marina La Rosa: “Fabrizio Corona? Un demente. Un povero Cristo. E anche su Asia Argento mi sono ricreduta: sono ent… - Cascavel47 : Marina La Rosa: “Fabrizio Corona? Un demente. Un povero Cristo. E anche su Asia Argento mi sono ricreduta: sono ent… - ChiaraVoce : RT @lasoncini: Se a Fazio nel 2000 avessero detto “un giorno farai una seria intervista politica all’amico di Marina La Rosa”, avrebbe riso… - ladyfrattaglia : RT @lasoncini: Se a Fazio nel 2000 avessero detto “un giorno farai una seria intervista politica all’amico di Marina La Rosa”, avrebbe riso… -

(Di lunedì 12 novembre 2018)Ladice la sua sulla storia più chiacchierata del momento e lo fa su Radio2. “e Fabrizio? Faccio una premessa – dice la ex gieffina – Quando diventai nota dopo il Grande Fratello un paparazzo mi scattò una foto, era la prima estate post GF, ero nuda in spiaggia con il mio fidanzato, che nessuno aveva mai visto. Mi chiamò una persona e mi propose di comprare questa foto per 20 milioni di lire. Era il 2001, la transazione tra lira ed euro era in corso. Per non far uscire questa foto mi chiesero 20 milioni di lire. Io me ne fregai. Quindi non è soloche si è occupato di questo nella vita. Queste cose accadono, succedono. Non ho mai avuto una considerazione così pessima di questo ragazzo,perché non lo conosco personalmente. L’ho sempre un po’ considerato un, un ragazzo che si arrabbattava“. E ...