Marina La Rosa | ‘Fabrizio Corona e Asia Argento? Lui un ragazzo che si arrabattava | su di

Marina La Rosa : “Fabrizio Corona? Un demente. Un povero Cristo. E anche su Asia Argento mi sono ricreduta : sono entrambi un po’ poveri” : Marina La Rosa dice la sua sulla storia più chiacchierata del momento e lo fa su Radio2. “Asia Argento e Fabrizio Corona? Faccio una premessa – dice la ex gieffina – Quando diventai nota dopo il Grande Fratello un paparazzo mi scattò una foto, era la prima estate post GF, ero nuda in spiaggia con il mio fidanzato, che nessuno aveva mai visto. Mi chiamò una persona e mi propose di comprare questa foto per 20 milioni di lire. Era ...

Marina La Rosa : "Sono stata molestata varie volte - ma non ho denunciato. Casalino? Era il mio schiavo al Gf" : "Se pensi al sesso, non puoi pensare a Rocco Casalino". Così Marina La Rosa, la "gatta morta" protagonista e concorrente del primo Grande Fratello parla ai microfoni del programma radiofonico "I Lunatici" di Rai Radio Due.C'era una tresca tra di noi? Non esageriamo, lui in realtà era un mio slave. Come bacia Casalino? Non ci siamo mai baciati con la lingua. Forse qualche volta ha baciato i miei piedi.Marina parla anche della sua ...