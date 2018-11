Mara Venier criticata per Domenica In | cosa è successo nell’ultima puntata

Domenica In faccia a faccia tra Mara Venier e Jerry Calà : A “Domenica In” è andato in onda un faccia a faccia tra Mara Venier e l’ex Jerry Calà. I due sono marito e moglie negli anni Ottanta, sono rimasti in buoni rapporti dopo la separazione e a “Domenica In” ripercorrono i momenti vissuti insieme tra dichiarazioni d’amore e “frecciatine”. Nonostante il presunto tradimento dell’attore, entrambi riconoscono di essersi amati molto. Mara Venier aveva raccontato ...

Ascolti tv - Mara Venier signora della domenica ma la d'Urso tuona : "Ecco i dati veri" : Grande successo per "domenica In", ma la concorrenza parla di altri risultati. Testa a testa in prima serata tra "Che Tempo...

Ascolti tv - nella sfida tra Domenica In e Domenica Live vince Mara Venier : Ascolti tv, Prime time vince per un’incollatura nella prima serata tv il talk show condotto da Fabio Fazio Che Tempo che Fa in onda su Rai1, che ha ottenuto 3.598.000 spettatori e il 14.4% di share, prevalendo anche se di poco su L’Isola di Pietro 2 fiction con Gianni Morandi trasmessa da Canale 5 che ha registrato 3.441.000 spettatori e il 15.6% di share. Per quanto riguarda il resto degli Ascolti di prime time: Le Iene su Italia 1 ...

Mara Venier batte Domenica Live grazie ad Asia Argento : Mara Venier batte Barbara D’Urso: Domenica In trionfa su Domenica Live La guerra della Domenica continua e sembra appassionare molti telespettatori che ogni lunedì mattina non vedono l’ora di leggere i dati d’ascolto. Tra Mara Venier e Barbara D’Urso è battaglia a colpi di share e lo sarà almeno fino a maggio 2019. La puntata dell’11 novembre di Domenica In è stata seguita da 2.545.000 telespettatori, pari al 16,6% ...

Alessia Macari - ai ferri corti con Mara Venier? I dubbi in un video su Instagram : Non sono ancora ben delineati i rapporti tra Alessia Macari e Mara Venier dopo quello che è successo a Domenica In nelle ultime settimane. La 'Ciociara' infatti dopo quattro puntate, non è stata più ...

Domenica In - sfregio di Alessia Macari a Mara Venier : la vendetta che supera ogni limite : Alessia Macari , valletta del Cruciverbone di Domenica In , non è tornata nello show di Mara Venier. Alessia doveva tornare nella puntata in onda l'11 novembre, come anticipato da Mara Venier, ma alla ...

Mara Venier e Jerry Calà a Domenica In : la verità sulla loro rottura : Domenica In: Mara Venier e Jerry Calà parlano della fine del loro rapporto Dopo Renzo Arbore, super ospite della puntata di Domenica In andata in onda il 30 settembre scorso, oggi nel lungo pomeriggio Domenicale firmato Rai1 Mara Venier ha ospitato un altro dei suoi ex, l’attore Jerry Calà, che si è raccontato in una lunga intervista, iniziata proprio con una rivelazione sulla fine della loro storia d’amore. La padrona di casa ha ...