Mara Fasone risponde a Gianni Sperti | dopo Uomini e Donne è ancora guerra!

Uomini e Donne : Gianni Sperti si scaglia contro Mara Fasone - la replica dell'ex tronista : L'opinionista sui social: "Cerca di assumerti le tue responsabilità invece di accusare gli altri per le tue scelte sbagliate".

Gianni Sperti furioso contro Mara Fasone : “Trono poco entusiasmante” : Mara Fasone attaccata da Gianni Sperti dopo l’abbandono a Uomini e Donne Gianni Sperti pochi minuti fa ha voluto replicare alle parole che Mara Fasone aveva dichiarato sull’ultimo numero del magazine di Uomini e Donne, in cui aveva affermato di essere uscita a causa delle pressioni fatte dall’opinionista del programma. Gianni ha esordito il suo discorso dicendo che ci teneva a precisare che lui non aveva suscitato dubbi sul ...

Uomini e Donne anticipazioni : perché Mara Fasone ha lasciato il trono : Nei giorni scorsi, ha creato tanto scalpore l’abbandono a Uomini e Donne della tronista MARA FASONE: fin dalla sua prima apparizione nel dating show di Maria De Filippi, la bella siciliana non ha attirato su di sé le simpatie del pubblico e ha instaurato un rapporto conflittuale con l’opinionista Gianni Sperti, il quale – oltre a schierarsi apertamente dalla parte di Teresa Langella – ha sostenuto che la FASONE volesse ...

U&D - Mara Fasone rompe il silenzio : “Ecco perché ho lasciato il trono” : Mara Fasone qualche settimana fa ha improvvisamente abbandonato il trono di Uomini e Donne. La tronista ha lasciato la trasmissione di Maria De Filippi, scegliendo di non presentarsi in studio e senza dare nessuna spiegazione ai suoi corteggiatori. Il suo atteggiamento ha fatto arrabbiare molto alcuni telespettatori, ma soprattutto Gianni Sperti e Tina Cipollari, che da tempo sostenevano che Mara fosse ancora in contatto con il suo ex ...

U&D - Gianni Sperti su Mara Fasone : 'Evidentemente era fidanzata e io l'ho beccata' : Continuano a circolare numerose voci sul conto di Mara Fasone, la giovanissima ex tronista del trono classico di Uomini e Donne [VIDEO] che ha deciso di abbandonarlo improvvisamente. L'addio inaspettato alla poltrona rossa da parte della modella siciliana non solo ha spiazzato il pubblico televisivo del people show condotto da Maria De Filippi, ma anche la redazione del programma. A commentare il percorso di Mara è l'opinionista Gianni Sperti ...

Mara Fasone - il fidanzato non esiste? Un corteggiatore svela un segreto : News Uomini e Donne, Mara Fasone fidanzata o single? Mara Fasone ha un fidanzato che la aspetta a casa? Dopo la puntata dell’abbandono del trono di Uomini e Donne, la stragrande maggioranza dei telespettatori ha immediatamente pensato che avesse partecipato al dating show senza avere il cuore libero. Occupato invece da una persona importante. La […] L'articolo Mara Fasone, il fidanzato non esiste? Un corteggiatore svela un segreto ...

Uomini e Donne - Mara Fasone : Il Vero Motivo dell’Abbandono! : Mara Fasone finalmente svela per quale Motivo non si è più presentata a Uomini e Donne. La tronista ha svelato dei retroscena inediti che nessuno sa, aprendo così il vaso di Pandora! Uomini e Donne. Mara Fasone spiega per quale Motivo ha deciso di abbandonare il trono classico. Durante le recenti puntate Uomini e Donne Classico, Gianni Sperti ha insinuato che i genitori di Mara Fasone, nonostante lei occupasse un posto sul trono, si ...

Uomini e Donne - che fine ha fatto Mara Fasone dopo essere stata cacciata? Ecco cosa fa oggi l'ex tronista : Mara Fasone ha lasciato il trono classico di Uomini e Donne, ma sulle motivazioni che l'hanno spinta a farlo ancora non si sa nulla. Che ci sia di mezzo l'ex fidanzato? Per scoprirlo dovremo...

Uomini e Donne - Mara Fasone dopo il trono abbandonato : "Ho subito critiche troppo pesanti - sto male" : Non è un momento semplice per Mara Fasone, l'abbandono del trono di Uomini e Donne provocato anche dalle tensioni con Teresa Langella e Gianni Sperti sta lasciando gli strascichi nel morale della giovane ragazza che in un intervista a Uomini e Donne magazine ha spiegato e sfogato il suo disagio: Adesso che sono finalmente a casa senza nessuno che mi critica, mi sento libera. Non ho mai vissuto bene questo percorso e credo che si sia ...

Uomini e donne - Mara Fasone parla dopo aver lasciato il trono : “Abbandonare il trono era l’unica soluzione per ritrovare la serenità e tutelare le persone che mi vogliono bene”. Per la prima volta Mara Fasone parla dopo aver abbandonato il trono di Uomini e donne, considerandolo un contesto non adatto alla sua persona. La ragazza, infatti, aveva fatto sapere al programma che non sarebbe più tornata in studio dopo quanto accaduto nell’ultima puntata, quando Gianni Sperti aveva ...

Uomini e donne - il dramma di Mara Fasone : 'Perché lascio il programma e la De Filippi' - i motivi pesantissimi : Dopo il suo addio nel silenzio, Mara Fasone ha deciso di parlare a Uomini e donne Magazine per spiegare il motivo del suo abbandono del trono di Uomini e donne , il programma di Maria De Filippi . La ...

Mara Fasone svela il motivo dietro l’abbandono di Uomini e Donne : Uomini e Donne: ecco perchè Mara Fasone ha deciso di lasciare Nella puntata del Trono Classico di Uomini e Donne che andrà in onda su Canale 5 tra pochissime ore, Maria De Filippi annuncerà che la tronista Mara Fasone non ci sarà più. Difatti, in base a quanto detto dalla popolare conduttrice del dating show quotidiano di Canale 5, la ragazza non si sarebbe più trovata a suo agio in quel contesto. Per tale ragione ha deciso di lasciare. Inutile ...

Mara Fasone : oggi sul numero di Uomini e Donne Magazine - ha spiegato i motivi per cui ha abbandonato il trono. Leggili : Due settimane fa Mara Fasone ha deciso di abbandonare il trono e oggi sul nuovo numero di Uomini e Donne Magazine la ragazza ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a prendere questa decisione.... L'articolo Mara Fasone: oggi sul numero di Uomini e Donne Magazine,ha spiegato i motivi per cui ha abbandonato il trono. Leggili proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini e Donne - Mara Fasone spiega i motivi dell'addio al trono : "Basta bugie - vi racconto la verità" : Intervista dal settimanale dedicato al dating show, l'ex tronista chiarisce le motivazioni che l'hanno spinta a lasciare Uomini e Donne.