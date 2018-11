Manovra | vertice di governo a Palazzo Chigi | Tria non partecipa

Manovra - vertice a Palazzo Chigi. Juncker : "L'Italia ha avuto flessibilità - ora rispetti regole" : Nuovo vertice a Palazzo Chigi tra i vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio ed il presidente del Consiglio Giuseppe Conte . Un incontro per fare il punto sulla situazione in vista della lettera di ...

Manovra : mercoledì vertice su Lettera Ue : ANSA, - ROMA, 5 NOV - E' probabile, a quanto si apprende, che sia mercoledì il giorno "X" per il vertice di governo con la sicura presenza del premier Giuseppe Conte e dei due vicepremier Luigi Di ...

Manovra : mercoledì vertice su Lettera Ue : ANSA, - ROMA, 5 NOV - E' probabile, a quanto si apprende, che sia mercoledì il giorno "X" per il vertice di governo con la sicura presenza del premier Giuseppe Conte e dei due vicepremier Luigi Di ...

Contrasti su reddito e pensioni tra M5S e Lega - vertice lampo tra Conte e Giorgetti Manovra - ecco quali sono i (veri) numeri : Il vicepremier: «In Manovra ci sono i soldi, da marzo ci sarà il reddito». Ma il sottosegretario leghista Giorgetti: «Complicazioni attuative non indifferenti»

Reddito e pensioni - vertice tra Conte e Giorgetti. Manovra - ecco i (veri) conti : Il vicepremier: «In Manovra ci sono i soldi, da marzo ci sarà il Reddito». Ma il sottosegretario leghista Giorgetti: «Complicazioni attuative non indifferenti»

Manovra - nuovo vertice stasera con Conte : 12.45 nuovo vertice sulla Manovra previsto questa sera a Palazzo Chigi. Al vertice, a quanto si apprende, parteciperà il premier Conte, di ritorno dall'India. La riunione avrà lo stesso formato di quella di ieri, quindi dovrebbe vedere la presenza del ministro del Tesoro Tria, dei viceministri Garavaglia e Castelli e dei tecnici Mef. Dall'India il premier dice: "stasera rientro e dovrei trovare i tecnici Mef che hanno fatto i conti. C'è chi ...

Vertice con Di Maio su Manovra - Salvini : 'nessuna banca sarà in difficoltà' : "Abbiamo parlato di economia, manovra, conti pubblici. Nessuna banca sarà in difficoltà, siamo positivi e lavoriamo come Lega e M5stelle in sintonia per la crescita e il cambiamento del paese, come prevede il contratto ...

VERTICE DI MAIO-SALVINI SU Manovra E BANCHE/ Ultime notizie - regge patto Lega-M5s ma sul condono.. : MANOVRA 2019, VERTICE Salvini-Di Maio a Palazzo Chigi: "nessuna banca in crisi". Ultime notizie, Governo Lega-M5s fa scudo: "sistema solido". Le critiche di Cottarelli(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 20:56:00 GMT)

Manovra - vertice Salvini-Di Maio : Nessuna banca sarà in difficoltà : "Abbiamo parlato di economia, Manovra, conti pubblici. Nessuna banca sarà in difficoltà, siamo positivi e lavoriamo come Lega e M5stelle in sintonia per la crescita e il cambiamento del Paese, come ...

Manovra - vertice Salvini-Di Maio : : "Abbiamo parlato di economia, Manovra, conti pubblici. Nessuna banca sarà in difficoltà, siamo positivi e lavoriamo come Lega e M5stelle in sintonia per la crescita e il cambiamento del Paese, come ...

Manovra - vertice Salvini-Di Maio : “nessuna banca in crisi”/ Ultime notizie - scudo Lega-M5s : “sistema solido” : Manovra 2019, vertice Salvini-Di Maio a Palazzo Chigi: "nessuna banca in crisi". Ultime notizie, Governo Lega-M5s fa scudo: "sistema solido". Le critiche di Cottarelli(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 19:35:00 GMT)

Salvini-Di Maio - vertice sulla Manovra : Con il collega di governo, ha aggiunto, 'abbiamo parlato di economia, manovra, conti pubblici. Nessuna banca sara' in difficolta': siamo positivi e lavoriamo come Lega e M5S in sintonia per la ...

Vertice sulla Manovra con Di Maio - Salvini : "Nessuna banca andrà in difficoltà" : "Abbiamo parlato di economia,manovra, conti pubblici. Nessuna banca sara' in difficoltà, siamopositivi" ha detto il vicepremier. Parole distensive anche dal viceministro dell'Economia, Massimo Garavaglia, che assicura: "Il sistema è molto solido"

Manovra - vertice Salvini-Di Maio : "Nessuna banca sarà in difficoltà" : "Abbiamo parlato di economia, Manovra, conti pubblici. Nessuna banca sarà in difficoltà, siamo positivi e lavoriamo come Lega e M5stelle in sintonia per la crescita e il cambiamento del Paese, come ...