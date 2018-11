Manovra | Istat | per centrare l' obiettivo 2018 serve una crescita del Pil a +0 | 4% nel

L'Istat mette in guardia : "Uno scenario economico mutato può influire sui saldi della Manovra" : "Un mutato scenario economico potrebbe influire sui saldi di finanza pubblica, in modo marginale per il 2018 ma in misura più tangibile per gli anni successivi". Lo ha sottolineato il presidente facente funzioni delL'Istat, Maurizio Franzini, nel corso dell'audizione sulla manovra di fronte alle commissioni congiunte Bilancio di Camera e Senato. "Per il 2017 è confermato un indebitamento pari al 2,4% del Pil e un debito pari al ...

Manovra - Istat : per centrare target 2018 serve +0 - 4% Pil IV trim. : Roma, 12 nov., askanews, - Per raggiungere gli obiettivi di crescita del governo per il 2018, +1,2%, sarebbe necessaria, in termini meccanici, una variazione congiunturale del Pil pari al +0,4% nel ...

Manovra - il governo alle prese con esame Ue. Istat : 'L'economia italiana va al rallentatore' : La stagnazione della nostra economia continua, complicando così il lavoro dell'Esecutivo alle prese con la legge di bilancio in discussione al Parlamento e sotto accusa da Bruxelles -

La realtà non si allinea alla Manovra : l'Istat vede il pil fermo. Nuovo richiamo della Commissione Ue : Per la prima volta dal 2014 l'Istat vede un pil fermo: nessuna evoluzione nel terzo trimestre dell'anno rispetto ai tre precedenti, solo uno 0,8 in più su base annua. Poco. La realtà non incrocia l'ottimismo della manovra economica del governo gialloverde bocciata dalla Commissione europea. E oggi proprio da Bruxelles arriva una nuova lettera di richiamo: è prassi, dicono da Palazzo Berlaymont. Ma i contenuti della nuova ...