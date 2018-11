Manovra | Istat | Difficile centrare gli obiettivi del Pil | serve un +0 | 4% nel quarto

Manovra - Istat : tasse +2% per 1/3 imprese : 11.58 I provvedimenti sulla tassazione delle imprese "generano una riduzione del debito di imposta Ires per il 7% delle imprese, mentre per oltre un terzo il debito risulta in aumento. L'aggravio medio di imposta è pari al 2,1% ed è maggiore tra le imprese fino a 10 dipendenti". E' questo il calcolo fornito dall'Istat in audizione sulla Manovra alle Camere L'introduzione della mini-Ires (-1,7%) non compensa gli effetti dell'abrogazione ...

L'Istat sulla Manovra : "Dal reddito di cittadinanza un impatto sul Pil fino a +0 - 3%" : Il reddito di cittadinanza potrebbe portare a un aumento del Pil dello 0,2% rispetto allo scenario di base che potrebbe arrivare allo 0,3% "nel caso in cui si consideri l'impatto del reddito di cittadinanza come uno shock diretto sui consumi delle famiglie". E' la stima fornita dal presidente facente funzioni delL'Istat, Maurizio Franzini, nel corso dell'audizione sulla manovra di fronte alle commissioni congiunte Bilancio di Camera e Senato."Un ...

Manovra - Istat : per centrare l'obiettivo 2018 serve una crescita del Pil a +0 - 4% nel quarto trimestre : MILANO - Gli obiettivi di crescita fissati dal governo si allontanano sempre di più. L'avvertimento, seppur per via indiretta, è arrivato questa mattina dall'Istat, che ha aperto il nuovo giro di ...

L'Istat mette in guardia : "Uno scenario economico mutato può influire sui saldi della Manovra" : "Un mutato scenario economico potrebbe influire sui saldi di finanza pubblica, in modo marginale per il 2018 ma in misura più tangibile per gli anni successivi". Lo ha sottolineato il presidente facente funzioni delL'Istat, Maurizio Franzini, nel corso dell'audizione sulla manovra di fronte alle commissioni congiunte Bilancio di Camera e Senato. "Per il 2017 è confermato un indebitamento pari al 2,4% del Pil e un debito pari al ...

La realtà non si allinea alla Manovra : l'Istat vede il pil fermo. Nuovo richiamo della Commissione Ue : Per la prima volta dal 2014 l'Istat vede un pil fermo: nessuna evoluzione nel terzo trimestre dell'anno rispetto ai tre precedenti, solo uno 0,8 in più su base annua. Poco. La realtà non incrocia l'ottimismo della manovra economica del governo gialloverde bocciata dalla Commissione europea. E oggi proprio da Bruxelles arriva una nuova lettera di richiamo: è prassi, dicono da Palazzo Berlaymont. Ma i contenuti della nuova ...