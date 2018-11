Manovra | Corte dei Conti | “Risorse a pochi interventi Carenza per affrontare nodi

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 novembre 2018) “Al fine di rispondere a criticità sul piano sociale, lasceglie di concentrare risorse su limitati. Tale polarizzazione si traduce tuttavia in unadi risorse perirrisolti e (o) per garantire un adeguato livello dei servizi in comparti essenziali per la collettività“. Così Angelo Buscema, presidente delladi, nel corso di un’audizione alle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. In merito al reddito di cittadinanza, ha invece sospeso il giudizio: “Il 44% della(oltre l’86% della maggiore spesa corrente) la parte che riguarda reddito di cittadinanza e revisione del sistema pensionistico, troverà attuazione in provvedimenti collegati, presentati in seguito: la valutazione potrà essere condotta solo quando saranno note le caratteristiche degliprevisti e si potrà ...