Manovra | Ance | con ripresa costruzioni apporto a pil +0 | 5% anno

Dare la colpa a Bruxelles sulla Manovra è una'défaillance tecnica' : "Un'analisi non attenta e parziale", questo il giudizio del ministro Tria sulle previsioni della Commissione europea. Nonostante "le informazioni e i chiarimenti forniti", Bruxelles avrebbe commesso ...

Dare la colpa a Bruxelles sulla Manovra è una“défaillance tecnica” : “Un’analisi non attenta e parziale”, questo il giudizio del ministro Tria sulle previsioni della Commissione europea. Nonostante “le informazioni e i chiarimenti forniti”, Bruxelles avrebbe commesso una “défaillance tecnica”, ossia un fallimento (il ricorso ad un termine francese forse non è casuale

Previsioni Ue - Tria all’attacco : “Analisi non attenta e parziale della Manovra. Dispiaciuto della loro défaillance” : “Le Previsioni della Commissione europea relative al deficit italiano sono in netto contrasto con quelle del Governo italiano e derivano da un’analisi non attenta e parziale del Documento Programmatico di Bilancio (DPB), della legge di bilancio e dell’andamento dei conti pubblici italiani, nonostante le informazioni e i chiarimenti forniti dall’Italia”. E’ il commento del ministro dell’Economia Giovanni Tria che si dice ...

Pensioni e Manovra : il prossimo 1° aprile parte la Q100 - verso nuova governance Inps : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 7 novembre 2018 vedono stimare le prime uscite con la nuova quota 100 [VIDEO] a partire dal prossimo 1 aprile 2019. Nel frattempo arrivano importanti aggiornamenti anche in merito alla Presidenza Inps ed al possibile avvicendamento tra Boeri e Brambilla, mentre da Moody's si torna a mettere in guardia gli italiani contro i rischi di un allentamento della legge Fornero. Infine, dal Cods si chiede di ...

Cancelliere austriaco Kurz : Commissione Ue bocci Manovra Italia : Roma, 22 ott., askanews, - Il Cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha chiesto alla Commissione Ue di bocciare la manovra Italiana perchè Vienna non è disposta a pagare i debiti di altri Stati. 'L'...

Multe vecchie fino a mille euro cancellate dalla Manovra : «Salvati i disonesti» : «dalla bozza della manovra finanziaria emerge la ?bonifica? anche delle ?Multe? stradali non pagate (fino a 1.000 euro) e delle tasse di circolazione non pagate...

Manovra - clausola cancella vecchie multe fino a mille euro : «Salvati i disonesti» : «Dalla bozza della Manovra finanziaria emerge la ?bonifica? anche delle ?multe? stradali non pagate (fino a 1.000 euro) e delle tasse di circolazione non pagate...

Bruxelles - Conte “La Manovra è bella”/ Ultime notizie - il cancellerie austriaco lo gela “Debiti pericolosi" : manovra, Conte al Consiglio Ue per convincere l'Europa: "Oettinger? Aspetto critiche ma legge è bella". Ultime notizie, bilaterali con Merkel e Macron: Governo sotto pressione(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 12:30:00 GMT)

Facoltà di Medicina - la Manovra cancella i test d'ingresso : «Stop al numero chiuso - ma non subito» : «Si abolisce il numero chiuso nelle Facoltà di Medicina, permettendo così a tutti di poter accedere agli studi». È quanto annunciato al termine del Consiglio dei...

Dopo questo Def non avremo una Manovra alla francese : Solo pochi giorni fa il vicepremier Di Maio diceva di voler fare come la Francia: “Per finanziare la sua manovra economica farà un deficit del 2,8 per cento. Siamo un paese sovrano come la Francia. I soldi ci sono e si possono finalmente spendere a favore dei cittadini”. Magari il governo Conte aves

Manovra - i timori degli industriali : 'La parola Mezzogiorno è cancellata' : 'Ci vuole massima prudenza nel commentare la Manovra del governo perché mai come con questo esecutivo abbiamo conosciuto dichiarazioni contrastanti all'interno della stessa forza politica', premette ...

Def - accordo raggiunto con deficit al 2 - 4%. Di Maio : “La Manovra cancella la povertà” : Il governo ha trovato l'accordo sul deficit, che sarà fissato nel Def al 2,4%. Esulta il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio: "Abbiamo portato a casa la manovra del popolo che per la prima volta nella storia di questo Paese cancella la povertà grazie al reddito di cittadinanza, per il quale ci sono 10 miliardi".Continua a leggere

Manovra finanziaria - Tria pensa di cancellare gli 80 euro : Si tratta sull'1,8% del Pil. Non si allenta lo scontro. Ma il premier vede i tecnici del Mef Manovra, ecco perché la Francia può 'sforare'

Salvini : “In Manovra 6-7 miliardi per cancellare legge Fornero”/ Ultime notizie : “Deficit non è un problema” : manovra, Salvini avverte Tria “Deficit non è un problema”. Ultime notizie “Sanità? Tagliamo gli sprechi”. Le nuove dichiarazioni del ministro dell'interno rilasciate stamane(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 22:49:00 GMT)