Mandzukic-Ronaldo tra la Juve e il Milan c' è ancora tanta strada

Milan-Juventus 0-2 - Serie A : Mandzukic e Cristiano Ronaldo fanno volare i bianconeri - Higuain sbaglia il rigore : La Juventus ha sconfitto il Milan per 2-0 nel big match della dodicesima giornata di Serie A, i bianconeri si sono imposti con grande autorevolezza a San Siro e rafforzano il primo posto in classifica con sei punti di vantaggio sul Napoli e ben nove lunghezze di margine sull’Inter mentre i padroni di casa perdono la grande classica del calcio italiano e ora sono a un punto dal quarto posto occupato dalla Lazio. I Campioni d’Italia ...

Higuain rosso… di rabbia - Mandzukic e Ronaldo annientano il Milan : la Juventus macina record : I gol di Mandzukic e Ronaldo permettono alla Juve di espugnare San Siro e mantenere sei punti di vantaggio sul Napoli, niente da fare per il Milan che paga il rigore fallito da Higuain Trentaquattro punti su trentasei, undici vittorie e un pareggio che certificano la superiorità della Juventus nel campionato di serie A. Il Milan ci prova e avrebbe anche l’occasione per far male ai bianconeri, ma l’atteso Higuain tradisce i ...

Udinese-Juventus : dalle 18 La Diretta Ronaldo con Dybala e Mandzukic : Udinese e Juventus si sfidano alla Dacia Arena di Udine nella partita delle ore 18 di questo sabato di campionato; i friulani vengono dalla brutta sconfitta di Bologna subita in rimonta dopo essere ...

Juventus - attesa Champions : senza Ronaldo ok Mandzukic-Dybala : Tre punti per allungare in testa al Gruppo H. Tre punti per continuare il filotto di vittorie, lungo ormai otto gare, e non intaccare l'aura di imbattibilità che la Juventus si è creata nell'avvio di ...

Juventus-Napoli 3-1 : Cristiano Ronaldo e Mandzukic rimontano Mertens - bianconeri in fuga : La Juventus batte in rimonta per 3-1 il Napoli nel big match della settima giornata di campionato e va in fuga: al vantaggio ospite di Mertens risponde prima Mandzukic con una doppietta, e poi Bonucci. La squadra bianconera sale a quota 21 mentre la formazione di Ancelotti resta a 15 e rischia ora di dover cedere il secondo posto al Sassuolo. Nel primo tempo parte forte il Napoli, che già al 5′ va vicino al vantaggio: combinazione ...

Pagelle Juventus-Napoli 3-1 - Serie A 2018-2019 : Cristiano Ronaldo fa la differenza - Mandzukic ringrazia : CLICCA QUI PER IL VIDEO: HIGHLIGHTS E GOL DI Juventus-Napoli La Juventus si aggiudica con il punteggio di 3-1 il big match dell’Allianz Stadium contro il Napoli, andando a rimontare inesorabilmente la squadra allenata da Carlo Ancelotti. Partono meglio i partenopei con 15 minuti perfetti, nei quali dominano il campo e vanno anche in vantaggio con Mertens. Da quel momento in poi, Cristiano Ronaldo cambia passo, con giocate sopraffine, tiri, ...

