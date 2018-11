Maltempo Trentino | “l’emergenza sono i privati” | moratoria di 12 mesi sui mutui

Maltempo Trentino - Arte Sella : “Distrutto il 50% delle opere” : Circa metà delle opere presenti ad Arte Sella, la rassegna di Arte contemporanea nella natura che si trova nel comune di Borgo Valsugana, è andata distrutta dall’ondata di Maltempo. Solo la ‘cattedrale vegetale‘, simbolo di Arte Sella, è riuscita a resistere alla furia del vento, insieme ad una quercia di 700 anni. Per verificare i danni e per esprimere la solidarieta’ dell’intera comunita’ trentina alle ...

Maltempo : al via la raccolta fondi in Trentino : Una raccolta fondi per far fronte ai danni causati dal Maltempo in Trentino è stata messa a punto dalla Provincia autonoma di Trento assieme alle associazioni imprenditoriali e ai sindacati. L’iniziativa, che prenderà il via ufficialmente lunedì 12 novembre, si affianca a tutte le altre azioni sviluppate in questi giorni dai vari soggetti coinvolti nell’emergenza Maltempo. Oltre al versamento sul conto che fa capo alla Provincia ...

Maltempo : annullata visita Di Maio-Fraccaro in Trentino per condizioni meteo : Roma, 9 nov. (AdnKronos) - La visita del vicepremier Luigi Di Maio e del ministro per i Rapporti col Parlamento Riccardo Fraccaro, attesi oggi in Trentino Alto Adige, è annullata per disposizione della autorità competenti a causa delle avverse condizioni meteorologiche. La visita è posticipata e ver

Maltempo : al lavoro task force per il ripristino dei boschi del Trentino : Al lavoro in Trentino una task force per valorizzare il prodotto legno e ripristinare il patrimonio boschivo distrutto dall’ondata di Maltempo dei giorni scorsi. Dai primi rilievi preliminari avviati dal Servizio Foreste e Fauna della Provincia, e’ emerso che sono circa 7.000 gli ettari di bosco colpiti ed abbattuti. Il forte vento, in particolare, ha causato lo schianto all’incirca di 2 milioni di metri cubi di alberi, 4 volte ...

Maltempo in Trentino - branco di lupi in fuga. Le immagini riprese dal biologo vicino ad Asiago : Un branco di undici lupi è stato ripreso sull‘Altopiano di Asiago, dal geologo da Enrico Ferraro. Il biologo, con una grande passione per la fotografia, da tempo segue gli spostamenti dei lupi sull’altopiano. Il branco è stato immortalato con una fototrappola durante la tempesta che ha causato grossi danni nel nordest. “Si tratta di un branco alle terza riproduzione”, spiega Ferraro all’ANSA. “I cuccioli ...

Maltempo - la Protezione civile del Trentino in Veneto : TRENTO. La Protezione civile trentina opererà in Veneto nelle zone colpite dal Maltempo di Gosaldo, nell'alto Agordino e nel Bellunese. Al momento sono partiti nove vigili del fuoco permanenti mentre ...

Maltempo Trentino - Codacons : “Attenzione alla raccolta fondi” : “Numerose sono le iniziative di solidarieta’ avviate in questi giorni a seguito del Maltempo per sostenere il Trentino Alto Adige colpito da allagamenti ed esondazioni e i territori che hanno subito danni ambientali ingenti. Propositi lodevoli dove tuttavia rischiano di annidarsi soggetti senza scrupoli che speculano sulla bonta’ degli italiani, carpendone la buona fede”. Lo scrive in una nota Codacons che invita la ...

Maltempo Trentino - Sat : pericolo sui sentieri : La Societa’ alpinistica tridentina (Sat) invita gli escursionisti a “valutare attentamente e con responsabilità l’opportunità’ di intraprendere ovunque escursioni lungo i sentieri”. Frane, smottamenti, schianti di alberi, piene di rivi e torrenti, piani di calpesti’o deformati o erosi possono rendere estremamente pericoloso, se non impossibile, il transito lungo alcuni itinerari, avverte la Sat che sottolinea ...

Maltempo Trentino : a Dimaro ridotta la ‘zona rossa’ : A Dimaro la zona compresa tra via Gole e via Tonale (la statale 42), compresa la parte immediatamente a nord della statale, e’ ora accessibile alla popolazione. Il sindaco Andrea Lazzaroni ha firmato il provvedimento con cui e’ stata rideterminata la “zona rossa”. E’ questa la decisione principale adottata oggi nel corso della riunione che si e’ tenuta presso la Provincia autonoma di Trento, alla presenza del ...

Maltempo - Alpi distrutte : “danni inestimabili” in Trentino Alto Adige - e adesso scatta l’allarme frane e valanghe : Danni ambientali ingenti e seri pericoli per il prossimo futuro: la situazione in Trentino Alto Adige è critica e il Maltempo sembra ancora non voler dare tregua a montagne disboscate e valli rase al suolo. Come ha spiegato ai micerofoni di MeteoWeb Linda Martinello, guida ambientale escursionistica che opera proprio in alcune delle zone più colpite, “i danni maggiori sono legati a quanto causato dal vento: intere foreste di abete rosso ...

Trentino - Veneto e Friuli dopo i danni del Maltempo : «Venite - a Natale saremo pronti» : I danni del maltempo in VenetoI danni del maltempo in VenetoI danni del maltempo in VenetoI danni del maltempo in VenetoI danni del maltempo in VenetoI danni del maltempo in VenetoI danni del maltempo in VenetoEnrico Fariselli è partito dalla zona di Ravenna alle 5 di domenica mattina. Alle 8 e 30 è arrivato sopra ad Alleghe, in Veneto, dove ha casa l’amico che accompagnava. Davanti si è trovato un paesaggio che non riconosceva più pur avendoci ...

Maltempo : Negri (Afi) - Stato coordini recupero legname abbattuto in Trentino - Veneto e Fvg (2) : (AdnKronos) - Non è solo un grande passo il recupero, per AFI "è il prerequisito indispensabile per poter parlare in futuro di piani forestali. Perché un altro tema caro all’ Associazione Forestale Italiana è quello della prevenzione: tornare a usare la foresta come elemento preventivo consapevoli c

Maltempo : Negri (Afi) - Stato coordini recupero legname abbattuto in Trentino - Veneto e Fvg : Venezia, 6 nov. (AdnKronos) - "Quattordici milioni di alberi abbattuti dal Maltempo, dicono i dati. E a terra c’è tanto legno quanto ne viene abbattuto in 10 anni. La drammatica realtà di questi ultimi giorni è ferma nelle immagini di distruzione che accomunano Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli,

Maltempo Trentino : la richiesta di emergenza stima i danni per 300 milioni : Ammonta complessivamente a 250/300 milioni la prima stima dei danni subiti dal Trentino a causa della recente, eccezionale ondata di Maltempo: circa 100 milioni il danno patito da foreste e agricoltura, 25 dalle strade, 5 dagli impianti sciistici, e piu’ di un centinaio da soggetti pubblici e privati (famiglie e imprese) a causa della pioggia, del fango e degli scoperchiamenti. La stima delle sofferenze patite dal territorio, peraltro non ...