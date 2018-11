Maltempo | Tajani | “Cordoglio alle famiglie colpite”

meteoweb.eu

: Domani alle 16 sarò a Terracina per visitare le zone colpite dal maltempo:il centro storico,le strutture balneari e… - Antonio_Tajani : Domani alle 16 sarò a Terracina per visitare le zone colpite dal maltempo:il centro storico,le strutture balneari e… - Antonio_Tajani : Sono al lavoro per preparare tutte le iniziative possibili a sostegno degli italiani colpiti dall’ondata di maltemp… - pipposcifo1 : RT @lasiciliait: Danni maltempo, Tajani: 'Fondi europei si possono stornare in Sicilia' -

(Di lunedì 12 novembre 2018) Cordogliodelle decine di vittime causate dalin Italia e monito a raddoppiare gli sforzi contro il cambiamento climatico. E’ quanto ha espresso il presidente del Parlamento europeo, Antonio, aprendo i lavori della sessione plenaria di Strasburgo. “L’Unione europea e’ pronta ad aiutare le popolazioni colpite attraverso il fondo di solidarieta’ per le emergenze e ringrazio la Commissione europea per aver messo a disposizione la protezione civile. Grazie all’impegno del Parlamento europeo e’ possibile trattare piu’ rapidamente le richieste di aiuto e anticipare parte dei fondi richiesti”. Secondo, “il fatto che molti paesi europei siano colpiti da eventi climatici devastanti e’ un segnale di allarme per tutti ed e’ innegabile che siano conseguenza del piu’ ampio problema del ...