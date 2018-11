Maltempo | riaperta linea Val Venosta

Maltempo Alto Adige : riaperta linea ferroviaria della Val Venosta : “La sicurezza deve avere sempre la priorità“. Con queste parole l’assessore alla mobilità, Florian Mussner, annuncia la riapertura al traffico ferroviario della linea della Val Venosta, interrotta dopo l’ondata di Maltempo di fine ottobre tra le stazioni di Naturno e Laces per il rischio di frane e smottamenti. Diverse squadre di intervento, nei giorni scorsi, sono state all’opera in numerosi punti del tracciato per ...

Maltempo : riaperta al transito Ss 659 nel Verbano-Cusio-Ossola : Ultimata la messa in sicurezza del versante e rientrati i valori di allerta meteo-idrogeologica, la statale 659 ‘delle Valli Antigorio e Formazza’ è riaperta al transito fra Canza, al km 36,400, e Formazza, al km 41,700, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola. La chiusura era stata disposta in via precauzionale in considerazione dell’allerta emanata dalle autorità competenti il 31 ottobre ed estesa il 2 novembre a causa della ...

Maltempo : riaperta la statale del passo San Pellegrino che collega il Trentino a Belluno : riaperta la strada statale 346 del passo San Pellegrino, che collega il Trentino alla provincia di Belluno. Lo comunica l’Ufficio gestione strade della Provincia di Trento. L’attuale situazione della rete viaria del Trentino presenta ancora 27 strade interrotte da frane, esondazioni, smottamenti, schianto di alberi o pericolo per caduta massi. Sono 11 le strade chiuse nel Trentino orientale, otto quelle chiuse nella parte ...

Maltempo Sardegna : riaperta statale 131 a Bonnanaro (Sassari) : La strada statale 131 ‘Carlo Felice’ è stata riaperta al traffico in direzione Cagliari, nel territorio comunale di Bonnanaro, in provincia di Sassari dopo le verifiche eseguite dal personale Anas. La strada era stata chiusa ieri sera a causa della caduta di calcinacci dalla volta del tunnel, situato tra il km 178,800 e il km 178,910, e per consentire la bonifica dai frammenti di intonaco ancora presenti sul rivestimento superficiale ...

Maltempo : riaperta la Aurelia tra Noli e Spotorno : E’ stata riaperta in serata la statale Aurelia tra Noli e Spotorno che era stata chiusa ieri per la caduta di massi da una parete che fiancheggia la strada. L’intervento, coordinato da Anas, ha permesso di mettere in sicurezza il costone roccioso e di riaprire la statale. L'articolo Maltempo: riaperta la Aurelia tra Noli e Spotorno sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Sicilia : riaperta la statale 189 a Lercara Friddi : riaperta la statale 189 ”Della Valle del Platani” a Lercara Friddi, dopo la chiusura di stamane per esondazione del fiume Platani, e la statale 644 ”Di Ravanusa”, precedentemente chiusa per sottopasso allagato al km 0,100. La strada statale 121 ”Catanese” è stata riaperta al traffico, dopo la chiusura che si era resa necessaria in seguito ad allagamento al km 206,800, ma è stata chiusa al km 214, a Vicari, per ...

Maltempo : riaperta la regionale 355 della Val Degano : "La strada regionale 355 della Val Degano è stata riaperta a tempo di record dopo il crollo del ponte di Comeglians , utilizzano un ponte laterale alternativo fruibile, al momento, da mezzi fino a 3,5 ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : riaperta la SR355 - Sappada senza luce e acqua : “La SR 355 della Val Degano è stata riaperta a tempo di record dopo il crollo del ponte di Comeglians, utilizzano un ponte laterale alternativo fruibile, al momento, da mezzi fino a 3,5 tonnellate“: lo annuncia il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, sottolineando i grandi meriti della Protezione civile regionale alla quale indirizza “complimenti e ringraziamenti per ...

Maltempo Venezia : ripulita e riaperta la Basilica di San Marco : La Basilica di San Marco a Venezia è stata riaperta: dopo il ritiro dell’acqua si è provveduto immediatamente alla pulizia dei mosaici e marmi. I turisti possono visitarla. L’acqua alta di lunedì ha toccato i 156 centimetri sul medio mare ed è entrata per 90 cm all’interno della Basilica: ha allagato qualche decina di metri quadri del pavimento a mosaico in marmo di fronte all’altare della Madonna Nicopeia e inondato il ...

Maltempo - riaperta strada della Valmalenco : raggiungibili i 5 comuni isolati : Alle 20 di oggi si e’ spezzato l’isolamento e l’unica strada che collega la Valmalenco al capoluogo e al resto della Valtellina, seppure a senso unico alternato, e’ stata riaperta al traffico in serata per gli oltre 6 mila residenti di 5 comuni della vallata alpina dopo la frana che lunedi’ sera aveva interrotto la circolazione nel territorio del Comune di Torre Santa Maria (Sondrio). Molti abitanti che volevano ...

Maltempo Sardegna : riaperta la statale Nord occidentale sarda dopo gli allagamenti : E’ stato riaperto al traffico, dopo alcune ore di interruzione, il tratto della statale 292 “Nord occidentale sarda” chiuso stamattina per il crollo di un albero nel tratto tra Massama e Nuraxinieddu, nell’Oristanese. Sul luogo, oltre ai Vigili del fuoco di Oristano e ai Carabinieri, che hanno deviato il traffico nei due centri abitati, sono intervenuti con una grossa pala meccanica anche gli operai dell’impresa che ...

Maltempo : riaperta l’Autostrada del Brennero A22 in entrambe le direzioni : riaperta l’Autostrada del Brennero con una corsia in entrambe le direzioni tra Vipiteno e il Brennero: si registrano allentamenti e code in entrambe le direzioni. L'articolo Maltempo: riaperta l’Autostrada del Brennero A22 in entrambe le direzioni sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : riaperta la A22 tra Vipiteno e il Brennero : L'Autostrada del Brennero è stata riaperta al traffico in entrambe le direzioni tra Vipiteno ed il Brennero, dopo la chiusura per una frana causata dalle forti piogge. Rimane ancora chiusa al traffico, invece, la statale del Brennero tra Ponticolo e Colle Isarco. nella notte era stata anche riaperta anche la linea ferroviaria del Brennero. Nella caduta della frana sulla A22 erano rimaste coinvolte sei automobili, centrate dai ...

Maltempo : riaperta la A22 tra Vipiteno e il Brennero : L'Autostrada del Brennero è stata riaperta al traffico in entrambe le direzioni tra Vipiteno ed il Brennero, dopo la chiusura per una frana causata dalle forti piogge. Rimane ancora chiusa al traffico,...