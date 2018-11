Maltempo Alto Adige | riaperta linea ferroviaria della Val Venosta

Maltempo : in Alto Adige danni per 85 - 4 milioni di euro : Incontro tra il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher ha incontrato il ministro dell’ambiente, Sergio Costa, durante la riunione della Conferenza delle Regioni: al centro del colloquio i danni provocati nei giorni scorsi dalla violenta ondata di Maltempo che ha colpito molte regioni italiane, tra cui l’Alto Adige. Kompatscher ha consegnato a Costa un primo bilancio dei danni, che ammontano a 85,4 milioni di euro, la ...

Maltempo - branco di lupi in fuga sull’altopiano di Asiago durante la tempesta. Le immagini riprese da un biologo : Un branco di undici lupi è stato ripreso sull‘Altopiano di Asiago, dal biologo Enrico Ferraro che poi ha pubblicato l’eccezionale filmato sulla sua pagina Facebook. Lo studioso, con una grande passione per la fotografia, da tempo segue gli spostamenti dei lupi sull’altopiano. Il branco è stato immortalato con una fototrappola durante la tempesta che ha causato grossi danni nel nordest. “Si tratta di un branco alle terza ...

Maltempo : distrutto 1 - 2 mln di metri cubo di bosco in Alto Adige : L’ondata di Maltempo ha distrutto 1-1,2 milioni di metri cubo di bosco in Alto Adige. Questo dato e’ stato reso noto durante la riunione del tavolo tecnico di Provincia, proprietari di bosco, segherie e centrali di teleriscaldamento. L’obiettivo e’ di lavorare il legno il piu’ possibile ‘in casa’. Per ripulire i boschi la Provincia valuta l’innalzamento del tetto orario per i contadini che ...

Maltempo in Veneto - Altopiano di Asiago : Avepa censirà i boschi : “Sarà l’Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura, utilizzando anche droni e satelliti, a censire, con precisione scientifica, i danni subiti dai boschi di larici e abeti dell’Altopiano di Asiago. Le prime stime dicono che la tempesta di fine ottobre che si è abbattuta sul Veneto abbia lasciato a terra dai 300 ai 400 mila metri cubi di legname”. L’assessore regionale all’agricoltura del Veneto, Giuseppe ...

Maltempo - Alpi distrutte : “danni inestimabili” in Trentino Alto Adige - e adesso scatta l’allarme frane e valanghe : Danni ambientali ingenti e seri pericoli per il prossimo futuro: la situazione in Trentino Alto Adige è critica e il Maltempo sembra ancora non voler dare tregua a montagne disboscate e valli rase al suolo. Come ha spiegato ai micerofoni di MeteoWeb Linda Martinello, guida ambientale escursionistica che opera proprio in alcune delle zone più colpite, “i danni maggiori sono legati a quanto causato dal vento: intere foreste di abete rosso ...

"Tra le ipotesi allo studio c'è anche quella di affidare a Veneto Agricoltura il ruolo di gestore unico della commercializzazione del legname recuperato – ha prospettato l'assessore – in modo di regolare il mercato e di evitare gli effetti distorti della libera concorrenza.

Maltempo : assessore Veneto - per Altopiano Avepa censirà boschi da pulire e riparare : Venezia, 6 nov. (AdnKronos) - “Sarà l’Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura, utilizzando anche droni e satelliti, a censire, con precisione scientifica, i danni subiti dai boschi di larici e abeti dell’Altopiano di Asiago. Le prime stime dicono che la tempesta di fine ottobre che si è abb

Maltempo : segherie austriache nell’elicottero sull’Alto Adige : Un elicottero di una mega segheria austriaca sarebbe stato avvistato in Alto Adige, mentre sorvolava un bosco colpito dal Maltempo. E’ quanto si apprende da fonti del settore legno a Bolzano. In Austria operano cinque segherie che lavorano ciascuna un milione di metri cubi di legno all’anno, una addirittura 1,2 milioni, ovvero circa il danno registrato in Alto Adige oppure un decimo dell’intero settore in Austria. Il portale ...

Maltempo - rischio alto da Sarno ai Regi Lagni : 60mila alloggi fuorilegge : Nell'Italia degli scempi edilizi, della natura calpestata e dei mortali dissesti idrogeologici, la Campania è tra le 5 Regioni con percentuali tra il 90 e il 100 per cento di comuni a rischio. Parola ...

Maltempo : alto Garda flagellato - frane isolano la valle delle Cartiere : L’alto Garda fatica a rialzare la testa dopo il Maltempo che ha flagellato l’area una settimana fa. Il tributo maggiore lo stanno pagando gli abitanti di Tremosine (Brescia). Da sette giorni infatti la strada della Forra, Provinciale che dal bivio sulla Gardesana conduce sull’altopiano fino al borgo della Pieve, e’ chiusa al transito a causa di frane, smottamenti e caduta di alberi nel tratto centrale dove la lingua di ...

L'altopiano di Asiago - catastrofico simbolo della più grande ondata di Maltempo da decenni : L'infinita distesa degli alberi abbattuti da un vento che ha raggiunto i 200 km orari: una delle immagini simbolo della sciagura che ha messo in ginocchio il bellunese. 'Ricominciamo da qui, come ...