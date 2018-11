Magi | rischio fallimento per Atac non è stato scongiurato

Rischio alluvioni in Veneto : preoccupa l'Adige a Verona [IM Magi NI] : Piove senza sosta in Veneto , Rischio alluvioni molto alto. preoccupa l'Adige a Verona . Continua a piovere senza un attimo di tregua su gran parte del nord Italia ed in maniera particolare sui...

Bauli contro Asl Salerno per ritiro croissant/ “Rischio salmonella? Analisi sbagliate - grave danno d'im Magi ne” : Bauli contro Asl Salerno per ritiro lotto croissant : “Rischio salmonella? Analisi sbagliate , grave danno d'immagine. Ci tuteleremo”. Le ultime notizie sulla replica dell'azienda(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 19:50:00 GMT)

Magione primo comune in Umbria ad adottare il Piano di protezione civile multi rischio aggiornato : Uno strumento per fronteggiare i rischi del territorio che verrà messo in pratica nell'esercitazione "Pian di Carpine in emergenza" , UMWEB, Magione - Consiglio comunale aperto a Magione per la ...