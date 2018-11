M5s ancora contro la stampa Berlusconi attacca il governo | ' Pericolo dittatura'

La famiglia Potì querela Lezzi : la senatrice accusa il compianto Vittorio di aver portato Tap a San Basilio. Ancora scontri tra Pd e M5s : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da ...

E Giorgetti punge ancora M5s : "Prescrizione? Contratto diverso" : Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti punge i girllini. Il tema caldo è quello della prescrizione. Le scintille tra M5s e Lega di fatto non si spengono e adesso proprio il leghista manda un messaggio chiaro agli alleati di governo: "Nel Contratto c'è la modifica della prescrizione? Non mi intendo di diritto penale, ma non credo che sia nei termini proposti dai relatori della legge".Parole chiare che di fatto ...

Sondaggio Ipsos - per il Governo è ancora luna di miele. Lega al massimo storico - stacca di 6 punti M5s - di 18 il Pd : Il Governo tiene, ma i rapporti di forza interni alla coalizione si sbilanciano sempre di più. Secondo l'ultimo Sondaggio condotto da Ipsos, pubblicato sul Corriere della Sera, il 57% degli italiani esprime un giudizio positivo sull'esecutivo, come nella rilevazione del mese precedente, mentre le valutazioni negative salgono di poco, dal 32 al 33 per cento e l'indice di gradimento flette di un punto, passando da 64 a 63.Il consenso per il ...

Sondaggi - Salvini è il leader più gradito e ancora più forte nel governo : per il 58% “è lui che comanda”. M5s cala al 27 - 6% : La Lega resta il primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani e continua a gravitare intorno a quota 30 per cento. Sono gli esiti del Sondaggio realizzato da Demos per La Repubblica, secondo cui a cinque mesi dalle politiche del 4 marzo il Carroccio è l’unico partito che cresce, fagocitando gli altri. Anche il Movimento 5 stelle, sceso nella rilevazione al 27,6%, cinque punti sotto il risultato delle urne. Allo stesso modo, Matteo ...

Dl Genova - stallo alla Camera : l’ok slitta ancora. M5s : “Ostruzionismo ipocrita del Pd”. Dem : ‘Via condono per Ischia e voto’ : Accuse, smentite, letture contrapposte delle norme e una buona parte di 90 emendamenti ancora da votare, nonché le dichiarazioni di voto da fare prima del via libera finale. Che a questo punto potrebbe arrivare anche giovedì, perché il decreto Emergenze che contiene le norme per aiutare Genova in seguito al crollo del ponte Morandi è impantanato alla Camera. Un altro slittamento dopo il mancato approdo in Aula della scorsa settimana che aveva ...

Lega e M5s ancora divisi sui nuovi direttori Rai : Domani il consiglio di amministrazione della Rai ha sul tavolo il rinnovo dei direttori di tg e di reti e l'amministratore deLegato Fabrizio Salini, con il presidente Marcello Foa, hanno in mano una rosa di nomi. Oggi dovrebbero arrivare i curricula dei candidati, ma Lega e M5s da giorni non riescono a sciogliere il nodo centrale del Tg1 e il ritardo si fa insostenibile.La conduttrice di Chi l'ha visto? Federica Sciarelli, gradita ai grillini, ...

Un gasdotto che ancora non c'è minaccia la luna di miele tra il Salento e M5s : Nel Salento esplode l'ira contro il Movimento 5 stelle dopo il via libera del governo al Tap, che i 5 stelle avevano promesso di bloccare. Bandiere del movimento bruciate in piazza, certificati elettorali stracciati, slogan al vetriolo, riporta il Corriere rifiuto dei politici che qui hanno raccolto valanghe di voti facendo campagna contro il gasdotto, a cominciare dalla pugliese Barbara Lezzi, ministra per il Sud: "Vattene dal ...

Dl Fisco - ancora da correggere su condono estero. L'ira del M5s : Fonti del ministero dell'Economia parlano di una dimenticanza degli uffici e assicurano che le parti del testo sulla pace fiscale e i processi verbali di constatazione saranno modificati in ...

Sondaggi Politici/ Salvini tiene al 30% - M5s cala ancora : Pd risale ma Governo al 60% è imbattibile : Sondaggi Politici elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: Salvini tiene al 30% con la Lega, M5s cala ancora ma resta davanti a Pd, Forza Italia e altre opposizioni (Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 13:39:00 GMT)

Manovra - Tria prova a tenere aperto il dialogo - ma il M5s l'attacca ancora : 'Lo spread a 320 punti non si può sostenere a lungo' avverte il ministro dell'economia. Conferma che non esiste il piano B e che confida nel dialogo con l'Europa -

Italia 5 stelle - Patuanelli (M5s) : “Lega? Ci fidiamo ancora - altrimenti metteremmo fine all’esperienza di governo” : “Non si è incrinato il rapporto con la Lega, ci fidiamo ancora altrimenti metteremmo fine a questa esperienza”. Lo ha detto il capogruppo del Movimento 5 stelle al Senato, Stefano Patuanelli, appena arrivato alla kermesse Italia 5 stelle, in programma oggi e domani, domenica 21 ottobre, al Circo massimo di Roma. “Il M5s governa con la Lega sulla base di un contratto sottoscritto con senso di responsabilità, lì dentro c’è ...

Ancora scintille Lega-M5s - Salvini : 'Governo non salta - no regalo al Pd : ... "Se rimane, mi sembra ovvio che non lo votiamo", ribadiscono sia il presidente della Camera Fico che la viceministro dell'Economia Laura Castelli. E a riprova delle distanze, quasi incolmabili, tra ...

Quel post M5s e l'ira di Salvini. Ancora malumori con Di Maio : Si complica la trattativa tra Lega e 5 stelle per arrivare a una revisione del decreto fiscale. Matteo Salvini sarebbe infatti, secondo quanto si apprende da qualificate fonti governative, fortemente irritato per le parole che Luigi Di Maio avrebbe riservato nei suoi confronti parlando ieri sera. Il ministro dell'Interno non ha gradito poi per nulla un post del sottosegretario pentastellato Michele dell'Orco in cui scrive: "Salvini se ne faccia ...