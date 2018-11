Luigi' s Mansion su 3DS | porting da GameCube o remake completo? - analisi comparativa

Luigi 's Mansion - prova : Il caro vecchio Luigi non ha mai potuto godere dello stesso spazio riservato a suo fratello maggiore: prima di esplorare magioni infestate, la sua unica esperienza da solista risaliva allo sfortunato Mario is Missing, pubblicato per NES nel lontanissimo 1992. Dieci anni più tardi, l'inconfondibile verde della sua tuta fece capolino nelle demo tecniche di Nintendo Game Cube e, inaspettatamente, Luigi's Mansion si rivelò il titolo più venduto ...

Annunciato Luigi's Mansion 3 per Nintendo Switch : Nel corso del Nintendo Direct ci sono stati annunci importanti e graditi, come ad esempio quello relativo ad Animal Crossing che vedrà la luce su Switch il prossimo anno.Ma durante l'evento, come riporta Eurogamer.net, è arrivato anche l'annuncio di Luigi's Mansion 3 per l'ibrida di Nintendo. Il gioco è previsto in arrivo nel 2019 e qui sotto possiamo vedere il trailer di annuncio pubblicato in occasione del Direct:Che ne pensate di Luigi's ...