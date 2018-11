Lory Del Santo in lacrime | ' Mi hanno massacrato | qui mi sento protetta'

Grande Fratello Vip 2018 - Lory Del Santo in lacrime : «Fuggita da chi è più vicino a me in famiglia - qui mi sento protetta» : di Ida Di Grazia Lory Del Santo comincia a sciogliere la sua corazza e a mostrare il suo lato più intimo. La concorrente del Grande Fratello Vip 2018 , con il passare dei giorni si sta lasciando ...

Lory Del Santo in lacrime al Gf Vip : “In famiglia mi hanno massacrato - sono fuggita” : Gf Vip 2018, Lory Del Santo scoppia in lacrime e si sfoga con gli altri concorrenti Nella casa del Gf Vip 2018 Lory Del Santo ha pianto ripensando alla sua famiglia. Stando a ciò che ha raccontato, molte persone vicine alla sua famiglia non le sono state affatto d’aiuto dopo la scomparsa del figlio. In […] L'articolo Lory Del Santo in lacrime al Gf Vip: “In famiglia mi hanno massacrato, sono fuggita” proviene da Gossip e ...

Corona e Asia Argento insieme per convenienza? Parla Lory Del Santo : Lory Del Santo commenta la storia tra Fabrizio Corona e Asia Argento Il gossip continua a serpeggiare nella casa del Grande Fratello Vip 3. L’ingresso di Alfonso Signorini giovedì scorso e le notizie di cronaca rosa messe in pasto ai concorrenti del reality hanno fatto chiacchierare non poco in questi giorni. In particolare a solleticare la curiosità dei Vip è stata la storia d’amore tra Fabrizio Corona e Asia Argento. Una liaison ...

GF Vip 3 - Lory Del Santo non crede alla storia tra Fabrizio Corona e Asia Argento : Tempo di conversazione per alcuni coinquilini della casa del Grande Fratello Vip 3: Ivan Cattaneo, Silvia Provvedi, Jane Alexander e Lory Del Santo si sono ritrovati a parlare di gossip, di notizie fresche sulla cronaca rosa.Venuti a sapere dell'affaire Fabrizio Corona - Asia Argento, la ex soubrette Lory Del Santo ha dichiarato: Per me è una cosa pubblicitaria, l'hanno fatto solo per uscire sui giornali. Silvia Provvedi invece ha parlato ...

GF VIP - Lory Del Santo racconta la sua prima volta con un uomo : GF VIP, Lory Del Santo si racconta, ecco come è stata la sua prima volta Lory Del Santo non deve aver avuto un’infanzia facile. E, prima di andare a dormire, racconta ai concorrenti del Grande Fratello Vip: “Mia madre non parlava mai di quelle cose lì e a 17 anni non sapevo nulla“. Addirittura, la piccola Lory non sapevo nulla delle mestruazioni: “Non avevo nessuna confidenza con mia madre e non sapevo nemmeno cosa fosse ...

GfVip - Lory Del Santo : 'A 17 anni non ero procace come le mie amiche. Mia madre ha colpe' : Lory Del Santo, un altro dramma segreto nella sua vita. Nella casa del Grande Fratello Vip, l'attrice si sta raccontando ai suoi compagni d'avventura, dagli aneddoti più divertenti ai grandi dolori ...

Grande Fratello Vip - il fidanzato di Lory Del Santo le manda un messaggio aereo : la sua reazione drastica : Al Grande Fratello Vip c'è stata una piacevolissima sorpresa per Lory Del Santo , architettata dal fidanzato Marco Cucolo e un'amica. I due hanno voluto farle sapere di essere suoi grandi sostenitori ...