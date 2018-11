Londra frena sulla vicinanza dell' accordo sulla Brexit con Bruxelles

it.sputniknews

: #Brexit: Gran Bretagna 'vede' accordo sui servizi finanziari, #Ue frena - ansaeuropa : #Brexit: Gran Bretagna 'vede' accordo sui servizi finanziari, #Ue frena -

(Di lunedì 12 novembre 2018) In un'intervista con Sputnik la portavoce del governo britannico del premier Theresa May ha invitato ad essere prudenti riguardo le voci sull'per lacon l'Unione Europea. In particolare,...