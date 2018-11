LoJack Connect Car Sharing - Piattaforma telematica per lauto aziendale condivisa

quattroruote

: #LoJack Connect #CarSharing la piattaforma telematica per l’auto aziendale condivisa permette di ottimizzare le flo… - LoJackItalia : #LoJack Connect #CarSharing la piattaforma telematica per l’auto aziendale condivisa permette di ottimizzare le flo… - LoJackItalia : LoJack presenta all’evento “Auto e flotte aziendali 2018: the future is now” di Quattrorute, Company car sharing Lo… - LoJackItalia : LoJack partecipa al Convegno “RC Auto, Personalizzazione e Mutualità” promosso da Insurance Connect, e presenta le… -

(Di lunedì 12 novembre 2018) Lamericana, in occasione dellevento Auto e flotte aziendali 2018, ha presentato il suo sistema telematicoCar. Si tratta di una soluzione per mettere a disposizione di fleet manager e dipendenti di una società una flotta di vetture condivise. Il nuovo servizio nasce dalladozione della sempre più diffusa formula carallinterno del parco auto; in questo modo i fleet manager possono gestire una piccola flotta di vetture destinate ai dipendenti che non dispongono di unauto, mettendole a loro disposizione per le trasferte e nella disponibilità di tutti per gli spostamenti, secondo le policy aziendali.Auto "" nel weekend. Lobiettivo del company car, secondo lazienda, è quello di agevolare il lavoro dei dipendenti nella ricerca di un mezzo di trasporto, grazie alla possibilità di utilizzare le vetture in ...