Lo scarpone da sci con tecnologia anti-valanga

(Di lunedì 12 novembre 2018) Ci sono casi in cui unaesiste ed è facilmente applicabile ed utilizzabile, ma per qualche motivo non è ancora entrata nell’uso comune e non conosce una diffusione capillare, un aspetto che fa ancora più riflettere se si pensa che questa riguarda la sicurezza delle persone, in particolare in montagna, un ambiente che con l’arrivo dell’inverno e della neve in molti s’apprestano a frequentare per discese sugli sci o con lo snowboard. Un esempio eclatante è dato dai riflettori Recco utilizzati per la ricerca di persone disperse, sensori facilmente inseribili in un capo wearable o in accessori come: caschi, protezioni, cinture e scarponi. Recco è un sistema che impatta in maniera minima in termini di costi (un aumento di circa il 5% del prezzo totale del prodotto finale), ma che si rivela determinante in situazioni critiche. L’ambiente outdoor infatti è fonte di grandi gioie, ...