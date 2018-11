huffingtonpost

: L'Istituto fondato da Rita Levi Montalcini a rischio: 'In manovra non ci sono fondi per noi, così chiudiamo' - HuffPostItalia : L'Istituto fondato da Rita Levi Montalcini a rischio: 'In manovra non ci sono fondi per noi, così chiudiamo' - Ely_Vally : RT @HuffPostItalia: L'Istituto fondato da Rita Levi Montalcini a rischio: 'In manovra non ci sono fondi per noi, così chiudiamo' https://t.… - GQuestioni : RT @HuffPostItalia: L'Istituto fondato da Rita Levi Montalcini a rischio: 'In manovra non ci sono fondi per noi, così chiudiamo' https://t.… -

(Di lunedì 12 novembre 2018) L'di ricercadapotrebbe chiudere. Nellafinanziaria, infatti, non cirisorse destinate alla fondazione Ebri (European Brain Research Institute). E senza questil'rischia di non poter andare avanti. Per questo motivo i ricercatori hanno indirizzato un appello al presidente della Repubblica, affinché intervenga per scongiurare ilchiusura.Sirivolti a Sergio Mattarella, in particolare, Antonino Cattaneo, presidente della Fondazione, e il direttore generale, Giuseppe Nisticò "perché intervenga - scrivono - con la sua autorevolezza affinché il Parlamento discuta ed approvi un emendamento che mantenga in vita l'creato da, unico premio Nobel in medicina del nostro Paese negli ultimi 50 anni". Il sostegno dello stato è indispensabile per il presente. ...