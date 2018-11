L' Inter perde la testa a Bergamo

Atalanta-Inter - Spalletti : 'Quando si perde 4-1 così - bisogna stare zitti' : Ai microfoni di Sky Sport , l'allenatore nerazzurro analizza così il match: "Come si spiega questo risultato? L'Atalanta ha fatto molto meglio di noi nel primo tempo, mentre nel secondo abbiamo avuto ...

Tu sì que vales - il concorrente balla con Belen e rischia di perdere i pantaloni : Interviene Gerry Scotti : Divertente siparietto nella settima puntata dello show di Canale 5 che ha visto protagonisti un simpatico ballerino 79enne...

Belen balla con Giacinto - lui rischia di perdere i pantaloni : Interviene Gerry VIDEO : Belen a Tu si que vales balla con Giacinto: lui rischia di perdere i pantaloni e interviene Gerry Scotti Divertente siparietto a Tu si que vales. Nella puntata in onda sabato 10 novembre un concorrente ha rischiato di perdere i pantaloni durante la registrazione. È successo dopo un sensuale ballo con la conduttrice Belen Rodriguez, […] L'articolo Belen balla con Giacinto, lui rischia di perdere i pantaloni: interviene Gerry VIDEO proviene ...

Atalanta-Inter : Gasperini perde un difensore per infortunio : Tegola per l’Atalanta alla vigilia del lunch match di domani con l’Inter, all’Atleti Azzurri d’Italia. José Luis Palomino, l’uomo a cui sarebbe toccata la marcatura di Mauro Icardi, ha dovuto dare forfait per una contusione al polpaccio destro ed è rimasto fuori dalla lista dei convocati di Gian Piero Gasperini. Il problema, che il difensore si trascina dietro da venerdì, si è riacutizzato oggi nella ...

Tripodi : Coletti perde altra occasione per tacere - Zingaretti Intervenga : Roma – “Il sindaco di Latina Damiano Coletta perde un’altra occasione per tacere e, stavolta, punta l’indice sulla Roma-Latina, preferendo solo la messa in sicurezza della Pontina che comunque rientra nella manutenzione ordinaria e va assicurata nonostante le inadempienze della Regione Lazio, rappresentata proprio dal suo nuovo mentore Nicola Zingaretti”. “Forse Coletta, il solito bastian contrario, dimentica ...

Merkel : "Il ritiro? Non perderò influenza sul piano Internazionale" : Per ora, la cancelliera resta il punto di riferimento di media e politici che, dopo la vittoria di Donald Trump alle presidenziali americane, la incoronarono 'leader del mondo libero'. Un ruolo che ...

L'Inter perde in Champions e Maxi Lopez se la ride : "Forza Barcellona" : Maxi Lopez è cresciuto nelle giovanili del River Plate e nel 2004, a soli 20 anni, si trasferì dall'Argentina all'Europa per vestire la prestigiosa maglia del Barcellona. Il 34enne di Buenos Aires, ...

Calcio - Champions League : il Napoli sfiora l’impresa al Parco dei Principi e viene beffato al 93° minuto. L’Inter perde a Barcellona per 2-0 mantenendosi in zona qualificazione : Termina anche la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2018-19 che arriva così al giro di boa. Dopo le vittorie di Juve e Roma di ieri sera, anche il Napoli di Ancelotti è andato vicinissimo a uno storico successo al Parco dei Principi di Parigi contro il PSG di Neymar e Mbappé: i partenopei sono passati per due volte in vantaggio, prima nel primo tempo con Insigne e successivamente nel secondo tempo con Dries Mertens ...

Inter - al Camp Nou serve l'impresa : in Champions il Barcellona non perde in casa da 5 anni : Barcellona - E' un periodo di grande Interismo, perché le sette vittorie consecutive e soprattutto l'ultima nel derby , al 92', hanno caricato un ambiente che aveva conosciuto molti anni di ...

Pisa Book Festival - autori - novità e incontri Interessanti da seguire. Da non perdere l'incontro con Giulio Giorello - filosofo contemporaneo : Oltre a questi incontri, il Festival offre convegni, laboratori di scrittura, seminari per traduttori, spettacoli e uno spazio junior con laboratori dedicati ai più piccoli e alle famiglie. Inoltre, ...

Elisa Isoardi : “Ho scoperto di avere un tumore - il dottore mi ha detto che bisognava Intervenire subito. Ho rischiato di perdere la voce” : “Ho avuto un tumore”. Il dramma del cancro ha toccato anche Elisa Isoardi. In una lunga intervista al settimanale DiPiù, la nuova conduttrice de La prova del cuoco ha raccontato i terribili momenti della scoperta di un tumore alle corde vocali. “Ho scoperto di avere un tumore, un grosso polipo che stava compromettendo parte della mia corda vocale destra. Il dottore mi ha detto che bisognava intervenire subito, non c’era tempo da perdere. ...

Champions League – Buone notizie per l’Inter - il Barcellona rischia di perdere Luis Suarez : ecco i tempi di recupero : Il Barcellona rischia di arrivare alla doppia sfida di Champions League contro l’Inter senza Luis Suarez: ecco i tempi di recupero del bomber sudamericano Buone notizie per l’Inter in vista della doppia sfida di Champions League contro il Barcellona prevista per mercoledì 24 ottobre (in Catalogna) e martedì 6 novembre (a Milano). La squadra blaugrana potrebbe, con grande probabilità, fare a meno di Luis Suarez, infortunatosi al ...

Pomeriggio 5 - Barbara D'Urso perde la calma in diretta : 'Veronica Panarello? Non mi Interessa' : La lapide del piccolo Loris Stival è stata danneggiata e rubata. L'atto immorale è stato compiuto a Santa Croce di Camerina, nel ragusano, dove fu trovato il corpo del piccolo, ucciso - secondo i ...

Francia - Macron perde un altro pezzo : lascia il ministro dell'Interno Collomb : Settantuno anni, l'ex 'barone' socialista era la figura del "saggio" e dell'uomo esperto della vecchia politica entrato a far da chioccia ai giovani della Republique en Marche. All'iniziativa di ...