L’intelligenza artificiale sui WC è realtà grazie ancora una volta a Xiaomi

Ecco il primo giornalista robot : “frutto” delL’intelligenza artificiale : Ecco il primo giornalista robot Il lettore di news è l’ultimo ritrovato delle applicazioni di tecnologia: ha un volto, una voce, varie espressioni facciali e movimenti come una personale reale. Oltre a leggere le news, può apprendere da solo cosa fare durante le dirette e comportarsi come un esperto e affidabile giornalista professionista Il primo anchor “virtuale” al mondo è cinese ed è frutto di intelligenza artificiale: l’agenzia Xinhua, la ...

Ecco il primo giornalista robot : è “frutto” delL’intelligenza artificiale : Il primo anchor “virtuale” al mondo è cinese ed è frutto di intelligenza artificiale: l’agenzia Xinhua, la Nuova Cina, ha presentato mercoledì il “mezzobusto” televisivo alla quinta edizione della World Internet Conference di Wuzhen, provincia dello Zhejiang, mandandolo in servizio da ieri. Il lettore di news è l’ultimo ritrovato delle applicazioni di tecnologia: ha un volto, una voce, varie espressioni facciali e ...

In Cina ci pensa L’intelligenza artificiale a condurre il telegiornale : Una delle nazioni più all’avanguardia dal punto di vista dell’intelligenza artificiale è la Cina. Per una ragione principale: il governo di Pechino ci ha visto fin da subito uno strumento facile ed accessibile per mantenere il controllo. Dopo aver messo a punto un sistema di riconoscimento facciale in grado di scovare un sospetto in mezzo a 60mila persone e aver realizzato un sistema di sorveglianza in grado di capire chi sei in base ...

Google ha un dilemma tra etica e affari nella corsa alL’intelligenza artificiale : Google (foto: Wired.it) Non solo lo stop alla corsa per Jedi, un contratto da 10 da miliardi di dollari con il governo degli Stati Uniti. Google ha cancellato o revisionato altri progetti dopo aver adottato i principi etici che guidano il colosso di Mountain View nello sviluppo dell‘intelligenza artificiale (Ai), nuova bussola della strategia aziendale. A confermarlo a Wired è Jen Gennai, responsabile della divisione per l’etica del ...

All’asta il primo quadro dipinto dalL’intelligenza artificiale : Un’opera d’arte realizzata dall’intelligenza artificiale. L’ha appena battuta All’asta Christie’s, che l’aveva stimata fra i 7 e i 10mila dollari ma l’ha piazzata alla cifra record di 432.500 dollari, nel corso di una sessione di vendita a New York. Il dipinto, tratto da un gruppo di undici ritratti raffiguranti i componenti dell’immaginaria famiglia Bellamy, è in realtà il frutto di un progetto di un collettivo francese di artisti 25enni, ...

8 by YOOX - la collezione creata con L’intelligenza artificiale : Immaginatevi un’intelligenza artificiale in grado di individuare le necessità del vostro guardaroba, filtrarle con le tendenze stagionali per permettervi anche di sperimentare con il vostro stile personale. Con l’immediatezza che da sempre contraddistingue l’universo dell’online shopping, YOOX passa dalla fantasia all’azione e lancia la sua prima linea di abbigliamento 8 by YOOX. Un brand menswear e ...

L’intelligenza artificiale forse non ha cuore ma un volto sì : il vostro. Furhat ascolta - risponde e si può personalizzare : L’intelligenza artificiale ha un volto: si chiama Furhat ed è un robot in grado di mostrare espressioni simili a quelle umane, ruotare la testa, seguirvi con gli occhi. Ovviamente parla, ascolta e reagisce di conseguenza. Lo ha realizzato la startup Furhat Robotics di Stoccolma, per far fronte a un’esigenza ovvia. Gli assistenti vocali si stanno diffondendo, ma se avete in casa un dispositivo Amazon Echo o Google Home vi sarete ...

Quali film andrete a vedere in futuro? L’intelligenza artificiale lo saprà prima di voi : La casa di produzione 20th Century Fox intende usare l’intelligenza artificiale per prevedere Quali film vorremo vedere. L’idea di partenza è semplice: molti film sono una scommessa, qualche volta si vince, altre si perde. Peccato che produrre film costi tantissimo, e che se si potesse prevedere il futuro si farebbero solo scommesse vincenti. Grazie all’intelligenza artificiale il futuro a quanto pare si può predire: basta ...

Ha qualcosa da dichiarare? L’intelligenza artificiale sarà a guardia delle frontiere doganali : L’intelligenza Artificiale potrebbe aiutare i controlli alle frontiere esterne dell’Unione Europea. Un progetto finanziato dall’UE sta mettendo a punto un’intelligenza Artificiale per capire se i viaggiatori mentono durante le dichiarazioni di prassi che si fanno in dogana. Una specie di macchina della verità, insomma, che smaschera i bugiardi analizzando le micro-espressioni sul loro volto. Per ora il computer partecipa ...

Spam addio - a gestire il marketing ci pensa L’intelligenza artificiale : Aiutare le aziende a diminuire i costi e identificare i contenuti più adatti per il proprio pubblico: con questo scopo nasce GhostWriter, la prima piattaforma italiana di content marketing strategy basata su intelligenza artificiale addestrata e pronta all’uso anche per chi di codici e algoritmi non se ne intende. Un lavoro lungo oltre 4 anni di ricerca che ha portato You Are My Guide, la startup italiana dietro GhostWriter, a collaborare con ...

Se menti quando denunci un furto non hai scampo - L’intelligenza artificiale ti smaschera all’istante : Le bugie non allungano davvero il naso, ma se c’è l’intelligenza artificiale di mezzo hanno le gambe molto corte. Almeno è ciò che insegnano gli esperti di informatica dell’Università di Cardiff (Regno Unito) e dell’università Carlo III di Madrid. Hanno sviluppato VeriPol, un’intelligenza artificiale che sfrutta tecniche di analisi automatica del testo e di apprendimento automatico. L’obiettivo è identificare ...

L’intelligenza artificiale al servizio di forze dell’ordine e istituzioni per combattere il traffico di esseri umani : La lotta contro il traffico di esseri umani si può e si deve combattere anche con la tecnologia. Per questo il colosso dell’informatica IBM si è unito a istituzioni e aziende internazionali come Stop The Traffik (STT), Western Union, Barclays, Lloyd’s Banking Group, Liberty Global, Europol e University College London. L’obiettivo è creare un centro di dati unico a livello internazionale (TAHub, acronimo di Traffik Analysis Hub) che ...

Marketing - retail - sicurezza e manifattura : a Milano L’intelligenza artificiale arriva in fiera : Foto Pixabay Un forum con quattro verticali per raccontare l’impatto dell’intelligenza artificiale sulle aziende. L’appuntamento è dal 6 all’8 novembre a fiera Milano con Aixa – Artificial Intelligence Expo of applications. Un evento organizzato da fiera Milano Media e Business International in collaborazione con MiCo Milano Congressi. Tre giornate per declinare le applicazioni su manifattura, commercio, Marketing e ...

Facebook mette al lavoro L’intelligenza artificiale contro gli abusi di minori sui social : (Immagini: pixabay/CC) Facebook rafforza gli strumenti di controllo online per prevenire e impedire abusi sui minori e scovare e denunciare contenuti pedopornografici. “Una delle nostre più importanti responsabilità è mantenere i bambini al sicuro su Facebook. Non tolleriamo alcun comportamento o contenuto che li sfrutti online e sviluppiamo programmi di sicurezza e risorse educative con più di 400 organizzazioni in tutto il mondo per ...