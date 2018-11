L' inchiesta su Publitalia | archiviato Berlusconi

inchiesta Publitalia - arriva l’archiviazione per Silvio Berlusconi : L'Inchiesta sul presidente di Forza Italia ed ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, per il caso Publitalia è stata archiviata. Il gip di Milano ha accolto la richiesta dei pm Giordano Baggio e Mauro Clerici, archiviando le accuse di frode fiscale e appropriazione indebita contestate all'ex presidente del Consiglio.Continua a leggere