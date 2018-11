L' identikit della nuova Milano impazzita

Maschio - 23 anni - spericolato. identikit della vittima di selfie : Maschio, 23 anni, amante del pericolo (sembra scontato, ma non lo è). È questo l'Identikit delle vittime di selfie in base al primo studio che tenta di fare chiarezza su un fenomeno che esiste, ma che è difficile da stimare. Le morti per colpa degli autoscatti sono state (almeno) 259 dall'ottobre 2011 al novembre 2017, secondo i dati raccolti dal Journal of Family Medicine and Primary Care di Nuova Delhi. Una cifra che la stessa pubblicazione ...