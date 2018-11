Libia | quando ci si muove in ordine sparso non si fa che aggiungere caos al caos

huffingtonpost

: LA FRASE DEL FQ DI OGGI Il governo punta sulla conferenza per la Libia sostenuto da Ue e Onu. Ma la grande stampa g… - fattoquotidiano : LA FRASE DEL FQ DI OGGI Il governo punta sulla conferenza per la Libia sostenuto da Ue e Onu. Ma la grande stampa g… - GabrieleCarrer : RT @limesonline: ???????? ‘TU NON VEDRAI NESSUNA COSA AL MONDO MAGGIORE DI ROMA’ - GuidoDellOmo : RT @limesonline: ???????? ‘TU NON VEDRAI NESSUNA COSA AL MONDO MAGGIORE DI ROMA’ -

(Di lunedì 12 novembre 2018) "Chiunque cercasse di 'mediare' nellibico è destinato al fallimento causa profonda ignoranza della mentalità tribale, secolare, dei libici...". Così scrive il decano degli ebrei libici Luzon, che ben conosce le questioni ed evidentemente così deve essere.Solo una certa improntitudine può avere spinto l'attuale governo sino ai confini della figuraccia internazionale impegnandosi ad organizzare una Conferenza Internazionale sullasenza assicurarsi un esito possibile che non vada al di là delle generiche affermazioni di principio.D'altronde non si tratta in questo momento di sedare un conflitto civile che è rimasto per fortuna a bassa intensità, ma di cercare di mettere le fondamenta di un nuovo Stato inpartendo dalla cornice che in questi anni è stata realizzata in modo artificiale dal consesso ...