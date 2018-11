Libia | oggi conferenza a Palermo | città blindata tra e contestazioni

Libia : Conte - Francia assicura appoggio : ANSA, - TUNISI, 2 NOV - "Non avrebbe senso sul dettaglio parlare dei dettagli. Ma sono in corso colloqui. Ma tutti i Paesi hanno confermato partecipazione al più alto livello. Su Macron ho avuto ...

Accadde oggi : nel 1912 la Libia diventa colonia italiana - l’esercito aveva utilizzato per la prima volta autovetture Fiat Tipo : Il 19 ottobre 1912 l’Italia prese possesso di Tripoli, in Libia , dall’Impero ottomano. Termina così la Guerra Italo-Turca, o guerra di Libia , combattuta dal Regno d’Italia contro l’Impero ottomano tra il 29 settembre 1911 e il 18 ottobre 1912 , per conquistare le regioni nordafricane della Tripolitania e della Cirenaica. La volontà italiana di allargare i propri domini colonia li postò l’esercito Regio a impadronirsi delle due province ...

Libia - Margelletti : “Haftar è appoggiato dalla Francia - che tutela i suoi interessi petroliferi. L’Italia non lo sta facendo” : “Si dice che nessun afghano sia in vendita, ma in affitto. Lo stesso vale per la Libia: dietro ai ribelli che avanzano su Tripoli non c’è la mano lunga di Khalifa Haftar. Hanno interessi comuni, ma non è lui a manovrarli direttamente”. Il Presidente del Centro Studi Internazionali (Cesi), Andrea Margelletti, interviene sugli ultimi sviluppi della situazione libica, con Tripoli e il governo di Fayez al-Sarraj, sostenuto ...