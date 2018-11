Libia | Conte | Palermo è tappa di percorso che non finirà domani

Conferenza per la Libia. Il generale Haftar salva il soldato Conte : Il giallo si chiude in serata. Quando in una Palermo blindata, segnata dalle proteste degli abitanti dei quartieri - quelli attorno a Villa Igiea, location della Conferenza - "sequestrati" per motivi di sicurezza e dalle manifestazioni dei centri sociali e di associazioni pacifiste, sbarca un signore di settantacinque anni, che oggi controlla, attraverso l'autoproclamato Esercito libico nazionale (Lna), l'Est del Paese nordafricano: il generale ...

Libia - Conte : 'Sto lavorando a un compromesso tra Sarraj e Haftar' : Nel giorno in cui a Palermo si apre il vertice sulla Libia, il premier Giuseppe Conte dice che sta lavorando a "un compromesso tra i due leader, il premier Fayez Al-Sarraj il generale Khalifa Haftar ".

Libia - al via summit di Palermo. Premier Conte : “Non improvvisiamo. Al lavoro per un compromesso tra Haftar e Sarraj” : Inizierà oggi a Palermo il summit che si prefigge di ‘risolvere‘ la questione della Libia. Con un grande punto interrogativo: la presenza alla Conferenza di Khalifa Haftar, capo dell’esercito di Tobruk. Il Premier Giuseppe Conte sembra però non avere dubbi. “Mi aspetto che Haftar sia presente perché sicuramente è uno degli attori determinanti per la stabilizzazione del suo paese”, ha affermato il presidente del ...

Al via conferenza su Libia - Conte : “Sarraj e Haftar devono accettare compromessi per Paese stabile” : A Palermo prende il via la conferenza sulla Libia, organizzata dal governo italiano. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si pone l'obiettivo di una stabilizzazione nel Paese attraverso un compromesso: "La visione di Haftar non è certamente coincidente con quella del presidente Sarraj, ma non significa che sia aprioristicamente esclusa la possibilità di individuare un percorso dove convogliare le diverse istanze".Continua a leggere

[L'analisi] Libia - il generale Haftar gioca a nascondino con Conte - ma alla Conferenza "sarà presente" : ... il massimo esperto della regione e il diplomatico russo più accreditato nel mondo arabo - l'unica altra presenza realmente di peso sembra essere quella del presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi, ...

Libia : oggi conferenza a Palermo - città blindata tra e contestazioni : Palermo, 12 nov. (AdnKronos) - Palermo si prepara ad accogliere, oggi e domani, la conferenza internazionale sulla Libia, tra imponenti misure di sicurezza e contestazioni. La città è blindata soprattutto nella zona in cui si terrà il vertice, tra l'Acquasanta e Arenellla. Il sistema di videocontrol

Conte : patto tra avversari in Libia : Roma, 12 nov., askanews, - 'Ho incontrato personalmente e a lungo Haftar pochi giorni fa a Roma ed ho condiviso con lui valutazioni sulla situazione libica e aspettative rispetto alla Conferenza di ...