Libia | al via la Conferenza di Palermo | Conte | Compromessi necessari

In una Palermo blindata al via Conferenza su Libia. Conte : "Lavoro per intesa tra Serraj e Haftar" : Haftar vorrebbe però disertare il vertice ma il premier Conte promette di lavorare a una intesa tra i principali players della scena politica libica. Appuntamento cruciale Si tratta di appuntamento ...

Libia - Conferenza di Palermo al via con l'incognita Haftar : ... Mikhail Bogdanov, il massimo esperto della regione e il diplomatico russo più accreditato nel mondo arabo. Dalla regione, saranno presenti i capi di Stato o di governo di Tunisia, Algeria, Ciad e ...

Libia - alla conferenza di Palermo “attesi i 4 leader del Paese”. Potenze e partner occidentali inviano le seconde linee : Sono attesi i massimi esponenti del frastagliato universo locale e i leader dei Paesi di Africa e Mediterraneo interessati al dossier. Tutti attorno a un tavolo a parlare del futuro della Libia. A rappresentare Bruxelles sarà Federica Mogherini, Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri. Sul fronte delle cancellerie europee invece non ci sarà Macron, anche se sarebbe stato ingenuo pensare il contrario. Merkel aveva promesso, ma ...

Roma : Al via lavori preferenziali Viale Eritrea-Viale Libia : Roma – Sono partiti questa mattina i lavori per la protezione della corsia preferenziale di Viale Eritrea e Viale Libia, nel II Municipio. Le squadre di operai solo al lavoro per la realizzazione del cordolo destinato a delimitare la corsia riservata al traffico dei mezzi pubblici. La protezione della preferenziale fa parte del “pacchetto” di interventi per la protezione delle preferenziali partiti con la messa in sicurezza ...

Libia - razzi su aeroporto. Voli deviati : 7.40 razzi sono stati lanciati contro l'aeroporto di Mitiga, l'unico in funzione a Tripoli. Non ci sono notizie di vittime. Per ora i Voli sono stati deviati sull' aeroporto di Misurata, circa 200 km a est della capitale. Anche gli aerei che si trovano nello scalo di Mitiga sono stati trasferiti a Misurata. L'aeroporto di Mitiga era stato chiuso ad agosto a causa degli scontri tra le milizie e aveva ripreso l'attività venerdì scorso.

Caos Libia - migranti sfidano Salvini "Porti chiusi? Arriviamo lo stesso" : La Libia è sempre più nel Caos. Tra la popolazione il timore che i negoziati per consolidare la tregua raggiunta grazie alla mediazione dell'Onu falliscano è alto. E aumenta così anche la possibilità di una ripresa degli scontri già a partire dalle prossime ore.Secondo i dati diffusi dall'ospedale di Tripoli, nel corso dei combattimenti che hanno sconvolto la città nei giorni scorsi hanno perso la vita 78 persone e altre 313 sono rimaste ferite. ...

Libia - l'inviato Onu a Tripoli parla al Consiglio di sicurezza : Il Consiglio di sicurezza dell'Onu terrà una riunione sulla Libia alle 21 ora italiana, quando interverrà l'inviato delle Nazioni Unite nel Paese nordafricano Ghassan Salamè. E' in programma invece ...

Libia : al via vertice con Conte - Salvini - Moavero e Trenta : E' iniziato a palazzo Chigi il vertice di governo sugli ultimi sviluppi in Libia e sul tema dei flussi dei migranti. Alla riunione sono presenti il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, il responsabile degli Esteri Enzo Moavero Milanesi e la ministra della Difesa Elisabetta Trenta.

Renzi a Salvini : meno mojito e un viaggio in più in Libia : Roma, 3 set., askanews, - "In Libia ora ci sono gli attentati, quando c'era Minniti andava una volta al mese in Libia mentre il ministro va a Milano Marittima: il risultato è che l'Italia non tocca ...

Renzi a Salvini : meno mojito e un viaggio in più in Libia : Roma, 3 set., askanews, - 'In Libia ora ci sono gli attentati, quando c'era Minniti andava una volta al mese in Libia mentre il ministro va a Milano Marittima: il risultato è che l'Italia non tocca ...