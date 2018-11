Libertadores | la Bombonera vestita a festa per la finale di andata tra Boca e River ...

Copa Libertadores - Boca-River 2-2 : è show alla Bombonera : Il River festeggia il pareggio. AFP Tormenta, fulmini, rumorose carovane di tifosi per le strade di Buenos Aires e, infine, lo spettacolo che tutto il mondo aspettava dopo 24 ore di suspense per il rinvio causato dal maltempo abbattutosi sabato sulla capitale argentina. Il primo capitolo del Superclasico del secolo tra Boca e River , andata della ...

Copa Libertadores – Pari e spettacolo alla Bombonera : il Boca scappa due volte - il River però non muore mai : I padroni di casa vanno in vantaggio due volte con Abila e Benedetto, facendosi recuperare in entrambi i casi da Pratto e dall’autogol di Izquierdoz Serata di grande calcio in Argentina. La finale di Copa Libertadores, l’equivalente della Champions League del sudamerica, mette di fronte Boca Junior e River Plate. Chiamatelo scherzo del destino, chiamatelo appuntamento con la storia o più semplicemente ‘Superclasico’. Il derby fra le ...