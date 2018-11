L' ex direttrice di Di Maio | Le sue parole sui giornalisti mi hanno ferita

huffingtonpost

(Di lunedì 12 novembre 2018) Prima del vicepresidente del Consiglio, del capo politico e del parlamentare del Movimento 5 Stelle, c'è stato anche un Luigi Digiornalista. Che ora, dopo le frasi sui"infimi sciacalli" - pronunciate a commento della sentenza di assoluzione del sindaco di Roma Virginia Raggi - e i successivi provvedimenti annunciati dall'Odg Campania, viene redarguito pure dal suo ex direttore.Si chiama Gabriella Bellini,responsabile della testata web campana laprovinciaonline.info, con la quale il leader pentastellato ha collaborato fino all'elezione in Parlamento nel 2013. "Il Luigi che conosco io - dice Bellini all'Adnkronos - non avrebbe mai pronunciato quelle. Lui conosce i sacrifici che fanno idelle testate locali, per questo le sue frasi mistupita. Sonoche mi feriscono, ci sono rimasta male. Oggi che è ministro del ...