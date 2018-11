Leonardo | contratto da GdF per 22 elicotteri

Leonardo firma contratto da 2 - 4 miliardi di dollari con US Air Force - : La U.S. Air Force ha scelto l'elicottero MH-139, basato sull'AW139 del gruppo italiano e offerto da Boeing. Il programma prevede fino a 84 elicotteri, sistemi di addestramento e il relativo ...

