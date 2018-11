Lele Mora | Dirigerò L' Unità

Lele Mora annuncia che sarà il direttore de L’Unità : Nel corso della puntata di “Stasera Italia”, in onda lunedì 11 novembre alle 20.30 su Retequattro, Lele Mora, l’ex manager dei vip che ha fatto tanto parlare di sé anche per il suo rapporto con Fabrizio Corona, ha annunciato che diventerà ufficialmente il direttore del quotidiano L’Unità: «Ci sono degli investitori stranieri – non europei, non italiani – che credono nella mia persona. L’Unità è già stata comprata da due gruppi di “Signori” ...

Lele Mora dice che sarà il nuovo direttore de L'Unità : Nel corso della puntata di "Stasera Italia", in onda questa sera Lele Mora ha annunciato che diventerà ufficialmente il direttore del quotidiano L'Unità: "Ci sono - ha spiegato secondo una nota della trasmissione - degli investitori stranieri - non europei, non italiani - che credono nella mia persona. L'Unità è già stata comprata da due gruppi di 'Signori' che hanno ...

Lele Mora Smaschera Fabrizio Corona! Ecco Cosa Sta Succedendo! : Lele Mora, il potente manager dei vip, vuota il sacco e fa delle rivelazioni davvero scottanti che riguardano Fabrizio Corona. L’uomo in un’intervista ha dichiarato dei particolari che fino ad ora aveva omesso di raccontare. Le sconcertanti parole! Lele Mora in queste ore ha smentito le dichiarazioni rilasciate diverso tempo fa da Fabrizio Corona, secondo le quali il loro rapporto era basato solo da una profonda amicizia. Il manager dei vip, ...

Lele Mora confessione shock su Corona : “Siamo stati a letto - lo abbiamo fatto” : Lele Mora agente dei VIP fa una rivelazione shock su Fabrizio Corona Lele Mora, l’ex agente dei vip, ha parlato della presunta relazione fisica che avrebbe avuto con il re dei paparazzi Fabrizio Corona anni fa. Mora ha affrontato l’argomento ai microfoni di Radio 24, nella trasmissione radiofonica La Zanzara, e ha smentito le ultime dichiarazioni di Corona sulla vicenda. L’agente ha parlato di Corona e del rapporto sessuale in termini espliciti ...

Diffamò l'ex 'tronista' Giovanni Conversano? Confermata in Appello condanna per Lele Mora : l'ex agente dei vip, durante due puntate di Pomeriggio cinque accusò Conversano di avergli rubato delle carte di credito, quando era ospite in casa sua.

Lele Mora smaschera Fabrizio Corona : Già in passato si era parlato di Lele Mora e Fabrizio Corona, e si era ipotizzato e fantasticato parecchio: d’altronde ha sempre fatto gioco ad entrambi che il loro rapporto, mai del tutto chiarito, finisse in prima pagina. Ora dai microfoni della trasmissione radio “La Zanzara”, torna a parlare Lele Mora che senza peli sulla lingua rivela di aver avuto rapporti intimi con Fabrizio Corona. Ospite di Peter Gomez a La confessione agli inizi di ...

Lele Mora replica a Fabrizio Corona : “Ha detto che non ci fu sesso - è una bugia. Che tipo di rapporto? Io amo Bombolandia” : “Io e Lele Mora non avevamo un rapporto sessuale. E’ sposato e con due figli, non gli piacciono i ragazzi omosessuali. È differente. Gli piacciono i ragazzi eterosessuali. Per lui io sono stato il più grande amore della sua vita, perché sono stato l’unico che non ha mai avuto”, queste le parole di Fabrizio Corona a La Confessione, programma in onda su Nove condotto da Peter Gomez. Il manager replica a La Zanzara raccontando un ...

Fabrizio Corona : "Avevo foto compromettenti su Berlusconi. Ora ho paura di essere ucciso. Lele Mora? Sono stato il suo più grande amore" : Fabrizio Corona rivela particolari inquietanti della sua vita e della sua carriera. Intervistato nel programma La Confessionedi Peter Gomez, l'ex re dei paparazzi parla della sua vita attuale, dei rapporti con Lele Mora e Silvio Berlusconi e dell'esperienza carcere. In particolare Corona rivela al pubblico di aver avuto un ruolo di primo piano negli scandali "Ruby" che hanno coinvolto l'ex premier Berlusconi.Quando scoppiò il primo ...

