Lele Mora dice che sarà il nuovo direttore de L' Unità

: Lele Mora compra (ma con i soldi di un qualche importante investitore estero) L #Unita. Poi però, se #DiBattista di… - maryfagi : Lele Mora compra (ma con i soldi di un qualche importante investitore estero) L #Unita. Poi però, se #DiBattista di… - EneaMelandri : RT @MAUMAU_1976: Io boh. Sono sconvolto, Lele Mora che si piglia l' Unità. Dice che apporterà innovazione. Ma cazzo. - SergioTotaro : Lele Mora pare che si sia comprato L'Unità. E adesso chi glielo dice a Berlusconi. -

(Di lunedì 12 novembre 2018) Nel corso della puntata di "Stasera Italia", in onda questa sera Lele Mora ha annunciato che diventerà ufficialmente ildel quotidiano L'Unità: "Ci sono - ha spiegato secondo una nota della trasmissione - degli investitori stranieri - non europei, non italiani - che credono nella mia persona. L'Unità è già stata comprata da due gruppi di 'Signori' che hanno abbastanza soldi e hanno un buon investimento da fare: uno dei due è un mio amico e mi ha chiesto se volevo dirigere il giornale. È già fatta, partiremo subito con un giornale online". "Curioso il fatto che possa essere proprio lui", scrive Libero, "che in passato non aveva mai nascosto le sue simpatie per Benito Mussolini, a riportare in vita il quotidiano comunista". "Possediamo ...