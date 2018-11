Legge di Bilancio | Istat | “Dal reddito di cittadinanza impatto tra 0 | 2 e 0 | 3 del pil”

Scomparso il bonus bebè dalla Legge di Bilancio. Ma il ministro Fontana assicura : "Ci sarà - e sarà migliorativo" : "Sul cosiddetto bonus bebè è in predisposizione un emendamento governativo. Il precedente governo l'aveva prevista come misura a termine, destinata a cessare alla fine di quest'anno. La misura ha richiesto una più attenta verifica sulla sua operatività ed efficacia, all'esito della quale si è deciso di presentare, sin dalla Camera, un emendamento governativo che miri a tenere conto, e a superare, talune ...

Scuola - Legge di Bilancio 2019 : in arrivo raffica di emendamenti - ecco quali : La Legge di Bilancio 2019 è in dirittura d’arrivo. Il testo è approdato in Parlamento e nei prossimi giorni si passerà alla presentazione degli emendamenti: la manovra finanziaria, in ogni caso, dovrà essere approvata entro fine anno. Anche per quanto riguarda l’argomento Scuola, come per altre questioni, è prevista una raffica di emendamenti, soprattutto dalle forze politiche dell’opposizione. Anche il sindacato Anief, come ...

Immigrati - nella Legge di bilancio la tassa sui trasferimenti di denaro : denaro guadagnato in Italia, sul quale peraltro pagano le tasse, che finisce in altri Paesi, anzichè nella nostra economia. Questo il principio che guida l' emendamento presentato oggi dalla Lega ...

Legge di bilancio - Ue : deficit e interessi più alti non fanno scendere alto rapporto debito-Pil : "A seguito di una crescita solida crescita nel 2017, l'economia italiana ha rallentato nella prima metà di quest'anno a causa dell'indebolimento delle esportazioni e della produzione industriale". E' quanto emerge dalla pubblicazione delle Previsioni ...

Legge di bilancio - il governo conferma i bonus casa anche per il 2019 : Fino al 31 dicembre 2019 i contribuenti che hanno intenzione di svolgere lavori in casa potranno usufruire di detrazioni fino al 50% della spesa totale. Con la Legge di bilancio del 2019 infatti sono stati confermati i bonus casa per quanto riguarda le ristrutturazioni edilizie, l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, il risparmio energetico e la riqualifica delle aree verdi.Continua a Leggere

Legge di bilancio 2019 : che fine ha fatto? : La Legge di bilancio 2019 sta girando tra i palazzi della politica italiana, proprio mentre l’Europa minaccia di avviare una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia e tutto l’impianto della Manovra fa discutere. Assistenzialista per le opposizioni, inaccettabile dal punto di vista dell’eccessivo Deficit per la Commissione europea, che chiede ancora di correggere quel 2.4 per cento di rapporto Deficit/Pil, che rischia di accompagnare lo ...

Pensioni e Legge di bilancio : nuove critiche su Quota 100 - via libera a opzione donna : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 6 novembre 2018 vedono arrivare nuovi commenti e proiezioni in merito al pensionamento anticipato tramite la Quota 100 [VIDEO]. In particolare, si segnala una possibile perdita rispetto all'assegno ordinario che va dal 5% al 20%. Nel frattempo arriva anche un nuovo annuncio dal Governo rispetto all'avvio della proroga opzione donna. Una misura sulla quale dal CODS Comitato opzione donna Social si ...

Legge di bilancio - stallo Italia-Ue. Tria : “Qualche disaccordo - dialogo continua”. Moscovici : “Aspettiamo manovra rivista” : Lo scontro tra Italia e commissione Ue sulla Legge di bilancio continua. E la scena vista stamattina ai margini dell’Ecofin a Bruxelles è la stessa di lunedì dopo l’Eurogruppo. Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, aveva chiarito al termine dell’incontro con i suoi colleghi europei che “la manovra non cambia“. Ma a rimanere identica è anche la posizione del commissario Ue agli affari economici, Pierre ...

Stipendificio selvaggio nella prima Legge di bilancio giallo-verde : La madre degli enti inutili è sempre incinta e nella prima legge di bilancio del governo giallo-verde ci regala un bel parto gemellare. L'articolo 17 della legge di bilancio prevede l'istituzione della "Centrale per la progettazione delle opere pubbliche". Compiti: progettare opere pubbliche, gestire procedure di appalto, eccetera per conto delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati.Costo: 100 milioni di euro ...

Flat tax ripetizioni 2019 : come funziona - novità in Legge di bilancio : La novità era trapelata nei giorni scorsi con la messa in circolazione della bozza di Legge di bilancio 2019: una Flat tax ripetizioni 2019, cioè un’aliquota al 15 per cento per gli insegnanti che danno ripetizioni e lezioni private. “A decorrere dal 1° gennaio 2019, al compenso derivante dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica una imposta ...

Stipendi scuola ultime notizie : Legge di Bilancio 2019 prevede 500 euro annui : La Legge di Bilancio ha stanziato per l’aumento contrattuale dello Stipendio dei dipendenti pubblici, 1,1 miliardi di euro per il 2019 e 1,425 miliardi per il 2020 che diventeranno 1,775 miliardi dal 2021. A conti fatti, nelle buste paga del personale scolastico dovrebbero arrivare circa 500 euro di aumento all’anno, poco più di 40 euro lordi al mese. A darne notizia è l’edizione odierna del quotidiano economico ‘Italia ...

Legge di Bilancio - Tria : “La manovra non cambia - stiamo discutendo”. Moscovici : “Aspettiamo testo rivisto” : La manovra economica dell’Italia “non cambia. stiamo discutendo: dobbiamo rispondere alla Commissione entro il 13 novembre. Non è che rispondo qui”. È questa la posizione del ministro dell’Economia Giovanni Tria al termine del vertice dei ministri delle Finanze dell’Eurozona a Bruxelles. Dopo la bocciatura arrivata dalla Commissione, la Legge di Bilancio italiana è stata infatti al centro dell’incontro e, rispondendo alle ...

Legge di Bilancio - Tria : “La manovra non cambia - stiamo discutendo”. Moscovici : “Nessun compromesso con l’Italia” : La manovra economica dell’Italia “non cambia. stiamo discutendo: dobbiamo rispondere alla Commissione entro il 13 novembre. Non è che rispondo qui”. È questa la posizione del ministro dell’Economia Giovanni Tria al termine del vertice dei ministri delle Finanze dell’Eurozona a Bruxelles. Dopo la bocciatura arrivata dalla Commissione, la Legge di Bilancio italiana è stata infatti al centro dell’incontro e, rispondendo alle ...

Legge di Bilancio - Boeri : “Segnali di maschilismo sul congedo di paternità non rifinanziato e sulle pensioni” : Nella manovra c’è più di una traccia di “maschilismo“. Il giudizio è del presidente Inps Tito Boeri, che intervenendo a un convegno a Bologna ha stigmatizzato il mancato rifinanziamento del congedo di paternità allungato a quattro giorni “che era uno strumento molto importante per promuovere un’uguaglianza di opportunità“. In più, ha spiegato, “favorire l’accesso delle donne al sistema pensionistico” e ...