Lega-M5s | la preferenza dei giudici per i grillini | così possono orientare questo governo

Anas - Ice - Consob - Servizi - Asi Lo spoil system Lega-M5s. I nomi : A Roma al momento l'attenzione del governo sembra focalizzata nel completare il rinnovo di tutte o quasi le cariche apicali di agenzie e aziende pubbliche in scadenza. L'obiettivo principale è Anas: con un piano di investimenti

Governo - Berlusconi : “Non durerà 5 anni - Lega non tradirà elettori. M5s contro la stampa? Anticamera di dittatura” : “Sono convinto che questo Governo non potrà durare cinque anni, la Lega si accorgerà presto di non poter tradire il programma del centrodestra presentato ai nostri elettori. Questo Governo cadrà e allora ci saranno due possibilità. La prima: un mandato al centrodestra che trovi i voti neccessari in parlamento per formare una maggioranza, oppure si andrà a nuove elezioni”. Lo ha detto Silvio Berlusconi, a margine del congresso ...

Il contratto Lega-M5s sta svecchiando la democrazia. Che questo governo piaccia o no : I primi euroscettici sono stati i laburisti britannici. Secondo loro l’Unione europea, allora definita come il Mercato economico comune, era un’espressione neo-liberista e andava rifiutata perché avrebbe accentuato le diseguaglianze di classe. Nel Regno Unito del dopoguerra il partito laburista e i sindacati rappresentavano un fronte compatto, ultimo baluardo di un socialismo occidentale che nella seconda metà del secolo scorso sarebbe svanito. ...

Pd - Renzi : “Non mi interessa battere Zingaretti ma barbarie M5s-Lega. Chiederò dimissioni governo - mi farò incatenare” : Durissimo attacco del senatore Pd Matteo Renzi contro il portavoce del presidente del Consiglio, Rocco Casalino, nel corso del suo intervento alla convention di Salsomaggiore: “Mi rivolgo qui a una persona squallida che si chiama Rocco Casalino, che stamattina ha rilasciato una intervista in cui diceva che mi dovrei vergognare perché ho strumentalizzato mia nipote. Dico a Casalino, superpagato con un superstipendio da parte dei cittadini ...

Asi - M5s di traverso e la Lega deve rivedere i piani per lo spazio : il generale Preziosa si allontana dalla presidenza : Martedì presidente in pectore, sabato fuori dai giochi. Il processo di avvicinamento del generale Pasquale Preziosa alla presidenza dell’Agenzia spaziale italiana si è fermato a un passo dal traguardo. Secondo quanto risulta a ilfattoquotidiano.it, le ambizioni dell’ex capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare di prendere il posto del silurato Roberto Battiston sono la prima vera vittima delle tensioni interne al governo ...

Tav - manifestazione a Torino dei sostenitori dell’opera. In piazza anche la Lega : “Rispetto per M5s - ma va fatta” : E’ iniziata in piazza Castello a Torino la manifestazione dei sostenitori della Tav Torino-Lione. Ad aprire l’evento promosso da “Sì, Torino va avanti” la canzone di Jovanotti ‘Io penso positivo”. Secondo gli organizzatori sono già più di quindicimila i presenti. In piazza anche i parlamentari del Carroccio: “Rispettiamo gli impegni assunti con M5s, che ha chiesto un approfondimento sulle modalità di ...

Pisapia : 'M5S e Lega hanno tradito elettori - la sinistra si unisca e punti a governare' : Nella serata di ieri, giovedì 8 novembre, a Livorno si è svolto un incontro intitolato “Più forti insieme. Un nuovo patto sociale a partire dalle citta'”, organizzato dalla lista civica locale Futuro!. Per l'occasione è intervenuto Giuliano Pisapia, ex sindaco di Milano e fondatore di Campo Progressista, il quale ha fatto una delle sue prima uscite pubbliche dopo quasi un anno, ovvero da quando nel dicembre scorso tramontò l'ipotesi delle ...