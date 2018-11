Le notizie del giorno – L’autobus di una squadra di calcio cade in un burrone | 8 morti

Scuola - concorso infanzia e primaria ultime notizie : i chiarimenti di Lucia Azzolina e la sentenza della Consulta : La deputata del Movimento Cinque Stelle, Lucia Azzolina, ha postato un messaggio sulla propria pagina Facebook in merito al concorso straordinario per la Scuola dell’infanzia e della primaria, le cui domande possono essere inoltrate a partire da oggi, lunedì 12 novembre. Lucia Azzolina, precisazioni sul concorso straordinario infanzia e primaria La docente e politica pentastellata ha scritto il seguente post: ‘Leggo ahimè l’ennesima ...

Le notizie di scienza della settimana : Nuove pitture rupestri, l’inquinamento da farmaci è in aumento, la foresta del bacino del Congo è a rischio: l’attualità scientifica. Leggi

Le notizie del giorno – Rinviata la partita Boca-River - la data del recupero : Non si è giocata la gara d’andata della finale di Copa Libertadores tra Boca Juniors e River Plate in programma per sabato alle 21. Un tweet della Conmebol ha appena ufficializzato la data del recupero dell’andata della finale di Libertadores: “Per motivi di forza maggiore, la partita sospesa si giocherà domani, domenica 11 novembre alle 16”. Le 20 in Italia. Il maltempo ha fermato la partita. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE ...

Le notizie del giorno – I convocati dell’Italia per i prossimi appuntamenti : convocati ITALIA – L’Italia ha diramato la lista dei convocati per le gare con Portogallo e Stati Uniti: fuori Balotelli e Belotti, confermato Lasagna, c’è Pavoletti. Si avvicina una partita molto importante per l’Italia, quella della Nations League contro il Portogallo, la squadra di Mancini non può sbagliare. Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Salvatore Sirigu (Torino); Difensori: ...

Portacomaro - geometra si presenta per fare una perizia per il pignoramento e viene ucciso dal titolare della casa - Ultime notizie Flash : A Portacomaro, in provincia di Asti, un anziano uccide un geometra di 44 anni, incaricato per valutare il pignoramento della sua casa

Con foro lo schermo del Samsung Galaxy S10? notizie ancora contrastanti : La Developer Conference ha fatto emergere più di qualche dubbio su quello che sarà il design del Samsung Galaxy S10, che integrerà un notch, ma molto particolare, in pratica a forma di un foro, utile al solo accoglimento della fotocamera anteriore. Stando a quanto dichiarato da Ice universe, il prossimo top di gamma potrebbe montare il display Infinity-O, data l'inclusione di una piccola cavità nella parte alta dello schermo, utile ad isolare ...

Santa Margherita Ligure - frana su treno : disagi e rallentamenti/ Ultime notizie "Conseguenza del maltempo" - IlSussidiario.net : frana Santa Margherita Ligure: disagi e rallentamenti per i treni. Ultime notizie "Conseguenza del maltempo". Forti rallentamenti sulla linea

Le notizie del giorno – Il gesto da brividi di Mertens : Le notizie del giorno – Il Napoli sta disputando una stagione importante, partite da protagonista in campionato e Champions League. Dopo un iniziale periodo in panchina momento magico per l’attaccante Dries Mertens, nelle ultime ore gesto da brividi del belga fuori dal campo. Il calciatore del Napoli si è mobilitato per aiutare il piccolo Alessandro Maria Montresor, il bimbo che ha bisogno di un trapianto di midollo. Mertens ha ...

L’inquietante annunciatore di notizie digitale dell’agenzia di stato cinese : C’è un nuovo reporter nell’agenzia di stampa di stato cinese Xinhua: un anchorman che potrebbe presto fare le scarpe a molti colleghi ma che nl contempo non è neppure reale: un avatar digitale sviluppato dal motore di ricerca Sogou e mosso da algoritmi di intelligenza artificiale scandirà le principali news del giorno. Lo ha annunciato la stessa Xinhua senza però rendere noto il nome assegnato al personaggio, che si occuperà insieme ...

GENOVA - 270 KG DI EROINA : SEQUESTRO RECORD/ Ultime notizie - il viaggio in tir poi l'intervento della polizia - IlSussidiario.net : GENOVA, EROINA sequestrata: 270 chilogrammi di droga scoperti in un container al porto proveniente dall'Iran. Maxi blitz della polizia

Giuseppe Liotta - trovato il corpo del medico/ Ultime notizie - 13esima vittima del maltempo di Palermo - IlSussidiario.net : trovato corpo del medico Giuseppe Liotta. Ultime notizie, è la 13esima vittima del maltempo nel palermitano di sabato scorso

Le notizie del giorno – La decisione del Tar sul caso Entella : Uscita la sentenza del Tar, ricorso respinto: svanisce il sogno Serie B per l’Entella. “L’ordinanza emessa oggi dal Tar del Lazio evidenzia, ancora una volta, come l’Entella abbia il diritto di giocare in serie B. Si legge nel documento che questo non può avvenire perché il campionato è già troppo avanzato e la riammissione necessità di determinazioni che la Figc non ha ancora voluto assumere. L’ennesima beffa tenuto conto che la ...

La prima intervista tv del Premier Conte a DiMartedì - uno scoop con latitanza di notizie e di pubblico : ...

Le notizie di oggi – La bomba sulla panchina del Genoa : E’ una situazione paradossale in casa Genoa, la squadra aveva iniziato bene la stagione, poi il clamoroso esonero di Ballardini, davvero senza un valido motivo. Il presidente Preziosi ha deciso di affidare al Juric, l’inizio è stato davvero clamoroso con il pareggio sul campo della Juventus, poi un percorso deludente che si è conclusa con la debacle contro l’Inter ma soprattutto da sottolineare l’incredibile cambiamento di Piatek che si è ...