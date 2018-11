Le marche di auto più ricercate su Google? La regina è Toyota

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 novembre 2018) Non esiste una correlazione scientifica fra i marchi dipiù ricercati sue i dati di vendita del mercato delle quattro ruote. Tuttavia, la compagnia di assicurazione Veygo si è presa la briga di stilare una lista dellapiù “googlate” al mondo sul più famoso dei motori di ricerca. Il quadro che ne emerge è un mix di conferme e sorprese: i marchi più digitati in assoluto nel 2017 sono risultati essere quelli asiatici,in primis, la più cliccata in 57 Stati su 171 fra quelli scansionati da Veygo. Il colosso giapponese è stato cercato mediamente 7,8 milioni di volte al mese, contro i 7 milioni di Honda e i 6,4 di Ford. Sicchérisulta essere il brand più in voga suin USA, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Sud Africa, Finlandia e Filippine. Al secondo posto c’è BMW: la casa bavarese è “prima” in 25 paesi (come Giappone, Egitto, Libia ed Iraq), seguita a ...