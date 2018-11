Le Little Mix vorrebbero un tatuaggio coordinato ma Perrie Edwards non ci sta

Le Little Mix hanno un potente messaggio femminista da darti : Come si fa a non amarle? The post Le Little Mix hanno un potente messaggio femminista da darti appeared first on News Mtv Italia.

Jesy Nelson delle Little Mix si sarebbe lasciata con il fidanzato Harry James : Stavano insieme da più di un anno The post Jesy Nelson delle Little Mix si sarebbe lasciata con il fidanzato Harry James appeared first on News Mtv Italia.

MTV EMA 2018 : Nicki Minaj e le Little Mix cantano per la prima volta dal vivo “Woman Like Me” : Un inizio scoppiettante! The post MTV EMA 2018: Nicki Minaj e le Little Mix cantano per la prima volta dal vivo “Woman Like Me” appeared first on News Mtv Italia.

Le Little Mix hanno un messaggio per Cardi B - nella faida contro Nicki Minaj : C'entra il singolo "Woman Like Me" The post Le Little Mix hanno un messaggio per Cardi B, nella faida contro Nicki Minaj appeared first on News Mtv Italia.

Little Mix : il messaggio che lanciano nel video di “Woman Like Me” è molto importante : #GirlPower The post Little Mix: il messaggio che lanciano nel video di “Woman Like Me” è molto importante appeared first on News Mtv Italia.

Le Little Mix hanno svelato le prime date del tour 2019 : Speriamo passino anche dall'Italia! The post Le Little Mix hanno svelato le prime date del tour 2019 appeared first on News Mtv Italia.

Little Mix : ecco la tracklist del nuovo album “LM5” : Ci sono diversi featuring The post Little Mix: ecco la tracklist del nuovo album “LM5” appeared first on News Mtv Italia.

Ed Sheeran ha detto la sua sul nuovo singolo delle Little Mix 'Woman Like Me' : Il nuovo singolo delle Little Mix "Woman Like Me" , realizzato insieme a Nicki Minaj, ha fatto breccia nei cuori dei loro fan sparsi per il mondo. E tra questi c'è anche Ed Sheeran . via GIPHY Qualche ora dopo l'uscita della canzone, il cantante ha espresso pubblicamente via Instagram la sua opinione a riguardo. "Le Little Mix con Nicki ...

Ed Sheeran ha detto la sua sul nuovo singolo delle Little Mix “Woman Like Me” : Ed ha parlato The post Ed Sheeran ha detto la sua sul nuovo singolo delle Little Mix “Woman Like Me” appeared first on News Mtv Italia.

Little Mix : il nuovo album “LM5” uscirà a novembre. Ecco perché hanno deciso di intitolarlo così : Tutto quello che c'è da sapere The post Little Mix: il nuovo album “LM5” uscirà a novembre. Ecco perché hanno deciso di intitolarlo così appeared first on News Mtv Italia.

Video e testo Woman like me di Little Mix e Nicki Minaj - singolo esplosivo che anticipa il nuovo album : Da oggi è disponibile Woman like me di Little Mix e Nicki Minaj, il nuovo singolo che vede Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock e Jade Thirlwall collaborare con una delle artiste internazionali più apprezzate del momento: Nicki Minaj. Il brano è stato annunciato a sorpresa qualche settimana fa ed è oggi in uscita in tutto il mondo. Venerdì 12 ottobre il pezzo è in rotazione radiofonica e in digital download, disponibile anche in ...

Le Little Mix sono tornate con il singolo “Woman Like Me” ft. Nicki Minaj : ecco cosa ne pensano i fan : La nuova era è ufficialmente iniziata The post Le Little Mix sono tornate con il singolo “Woman Like Me” ft. Nicki Minaj: ecco cosa ne pensano i fan appeared first on News Mtv Italia.

Le Little Mix e Nicki Minaj insieme nel nuovo singolo “Woman Like Me” : In uscita il 12 ottobre The post Le Little Mix e Nicki Minaj insieme nel nuovo singolo “Woman Like Me” appeared first on News Mtv Italia.

Little Mix : il nuovo singolo potrebbe intitolarsi “Woman Like Me”. Ascolta la preview! : Alza il volume The post Little Mix: il nuovo singolo potrebbe intitolarsi “Woman Like Me”. Ascolta la preview! appeared first on News Mtv Italia.