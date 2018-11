Le immagini degli incendi in California

Ecco le immagini della nuova Biblioteca degli alberi di Milano : La Biblioteca degli alberi di Milano progettata da Inside Outside (Foto: Andrea Cherchi)La Biblioteca degli alberi di Milano progettata da Inside Outside (Foto: Andrea Cherchi)La Biblioteca degli alberi di Milano progettata da Inside Outside (Foto: Andrea Cherchi)La Biblioteca degli alberi di Milano progettata da Inside Outside (Foto: Andrea Cherchi)La Biblioteca degli alberi di Milano progettata da Inside Outside (Foto: Comune di Milano)La ...