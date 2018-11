Le finestre intelligenti ci terranno al fresco d’estate e ci faranno risparmiare sui

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 novembre 2018) Stare ald’estate senza esagerare con i condizionatori sarebbe l’ideale per assicurare benessere alle persone e limitare i consumi energetici. Un giorno sarà possibile, grazie a una ricerca del Massachusetts Institute of Technology (MIT) e dell’Università di Hong Kong. I ricercatori hanno messo a puntodi nuova generazione, capaci di riflettere fino al 70% del calore del Sole che entra dalle. Secondo i dati di partenza di questo studio, infatti, in estate una parte significativa del calore all’interno di un edificio proviene dalle, sotto forma di luce solare. Più esattamente, “per ogni metro quadrato di, entra nell’ambiente l’equivalente di circa 500 Watt di energia sotto forma di calore generato dalla luce del sole”, spiega Nicholas Fang, professore di ingegneria meccanica al MIT. Ha ...