Le F-Type Rally celebrano i 70 anni delle sportive Jaguar

Jaguar F-Type - La Convertibile è pronta per i rally : Vedere una roadster sporcarsi le ruote in off-road è una vera rarità, così come vedere una Jaguar in una gara di rally. Per celebrare i 70 anni delle sue sportive, la Casa di Coventry ha però deciso di unire due mondi apparentemente diametralmente opposti, come quello delle sportive open top d'alta gamma con quello delle competizioni in fuoristrada. Così è nata la F-Type Convertibile da rally, un modello che sarà prodotto in due esemplari con ...