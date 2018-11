L' assessore leghista di Ivrea insulta gli zingari su Fb | «Zecche | spero vi mozzino le

L’assessore leghista che dice “non sono razzista - è lei che è negra” : Per quanto possa sembrare inverosimile, Luisa Polli, assessore all'urbanistica a Trieste in quota Lega, ha davvero usato questa espressione per commentare una vicenda che avrebbe visto protagonista sua madre: "Non ditemi che sono razzista ma era una negra che in fatto di integrazione ha capito tutto".Continua a leggere