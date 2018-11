L' amore al cinema seminario a cura di Mario Garofalo con la compagnia del

«Un affare di famiglia» : il film vincitore di Cannes al cinema fra amore e violenza : Un affare di famigliaUn affare di famigliaUn affare di famigliaUn affare di famigliaUn affare di famigliaUn affare di famigliaUn affare di famigliaUn affare di famigliaUn affare di famigliaUn affare di famigliaLa casa è spoglia, arredata alla bene e meglio. Alle figlie di Osamu, però, non importa. Dopo una lunga giornata di lavoro, la sola cosa che conta è ricongiungersi con il papà, meravigliarsi per qualche trucco di magia e cercare di ...

Titanic torna al cinema : tre giorni per rivivere l’amore indimenticabile tra Jack e Rose : Per chi lo ha amato alla follia, per chi lo rivisto almeno 20 volte e per chi (pochi) ancora non lo conoscono, una notizia che farà felici praticamente tutti: Titanic, il kolossal di James Cameron che ha vinto più Oscar nella storia e che ha consacrato al successo internazionale Leonardo Di Caprio e Kate Winslet, torna al cinema. “20 anni dopo.. vi innamorerete di nuovo” recita la locandina del film. QMI Stardust per celebrare il compleanno del ...

Un amore Così Grande film al cinema : cast - recensione - curiosità : Un Amore Così Grande è uno dei film al cinema di questa settimana, in uscita nelle sale il 20 settembre 2018. Si tratta di una pellicola di genere commedia sentimentale, diretta da Cristian De Mattheis che ha tra come protagonisti Giuseppe Maggio e Francesca Loy e vanta la partecipazione dei tre ragazzi de Il Volo. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE ...

“Una storia senza nome” - l’intensità di Micaela Ramazzotti per una dedica d’amore al cinema : I legami tra cinema e realtà, tra immaginazione e realizzazione, tra scrittura e vissuto. Un quadro rubato, il crimine perfetto, i legami tra arte, politica e Mafia. Una commedia che diventa noir per poi tornare dramma, film sull’amore e sui legami famigliare. Nel nuovo film di Roberto Andò, Una storia senza nome, distribuito da 01 Distribution, al cinema dal 20 settembre, c’è dentro tutto, perché il suo è una dedica d’amore al cinema, ...

Gomorra - Ciro di Marzio/ L’immortale debutta al cinema : Marco D’amore dirigerà il film - tutti i dettagli : Il personaggio di Ciro Di Marzio, tornerà in pista con un film per il grande schermo; Marco D'Amore dirigerà la pellicola con il suo personaggio che l'ha reso famoso in Gomorra.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 17:38:00 GMT)