Lakers | Lebron schiaccia Atlanta Show Bucks | sorride Houston

Nba risultati : LeBron schiaccia - Chandler stoppa. Lakers ok con Atlanta : Los Angeles Lakers-Atlanta 107-106 LeBron James deve mandare un biglietto di ringraziamento al suo amico James Jones. L'attuale General Manager dei Suns con il buyout a Tyson Chandler ha fatto davvero ...

NBA - LeBron James schiaccia - Tyson Chandler stoppa : i Lakers battono Atlanta : Los Angeles Lakers-Atlanta Hawks 107-106 Tre indizi fanno decisamente una prova: uno come Tyson Chandler serviva più di ogni altra cosa ai Lakers; felici di JaVale McGee, ma monchi nella rotazione dei ...

Nba risultati : LeBron e i Lakers passano a Sacramento - Belinelli e gli Spurs inguaiano Houston : Passi avanti. I Lakers passano a Sacramento con 25 punti di LeBron James e si prendono la quarta vittoria nelle ultime 5 partite. Fanno progressi anche gli Spurs di Marco Belinelli, che piegano ...

L'altra Los Angeles convince : i Clippers di Gallinari precedono i Lakers e LeBron : Ai Los Angeles Clippers serviva una singola giocata da ricordare, per mettere il timbro ad un eccellente avvio di stagione. Ci ha pensato Lou Williams, con la prodezza che ha regalato ai californiani ...

NBA 2019 : Joel Embiid trascina Phila e LeBron James i Lakers - Oladipo sconfigge i Celtics - ok gli Spurs con 14 di Belinelli : Si sono giocate otto partite in questa notte di NBA. Come al solito, lo spettacolo non è mancato, con alcune delle franchigie più quotate intente a recuperare terreno dopo un inizio non felicissimo. Vediamo nel dettaglio come sono andati gli incontri. Primi a scendere in campo, nella partita programmata a orari europei (e non sarà l’ultima, di sabato), sono i Philadelphia 76ers e i Detroit Pistons. Gli uomini della Motor City vengono ...

Nba risultati : LeBron all'ultimo salva i Lakers - Belinelli 14 nello show Spurs : I Lakers strappano il successo casalingo contro Dallas grazie a un libero di LeBron James a 2' dalla fine, dopo che i Mavs avevano acciuffato con Luka Doncic la prima parità della partita. Tutto ...

NBA 2019 : nella notte di Derrick Rose vincono Golden State con 37 di Curry e i Lakers con 29 di LeBron. Belinelli 14 nella vittoria Spurs : Tanti punteggi alti, tante partite tirate e tanto pathos: questi sono i doni dell’appena passata notte NBA. I Golden State Warriors e i Denver Nuggets confermano i loro ottimi bilanci di inizio stagione, trovandosi rispettivamente a quota 7 e 6 vittorie a fronte di una persa. L’uomo della notte è però Derrick Rose, che nel successo dei Minnesota Timberwolves sugli Utah Jazz torna quello dei tempi migliori mettendo a segno 50 punti, ...

LeBron James tuona contro i Lakers : “basta errori! Non vorrete essere qui quando perderò la pazienza” : I Lakers commettono ‘sempre gli stessi errori’ e LeBron James è sul punto di perdere la pazienza: le dichiarazioni del ‘Re’ sono durissime Quella contro i Timberwolves è stata la 5ª sconfitta in 7 gare di regular season per i Los Angeles Lakers. Un risultato che di certo non rispecchia le ambizioni della franchigia e di LeBron James che, in estate, ha sposato un progetto che considerava vincente. Qualche errore di troppo, una chimica di ...

Nba - quinto ko per i Lakers di Lebron - bene gli Spurs di Belinelli - Thompson straripante : L'ennesimo ko, il quinto in 7 gare, dei Los Angeles Lakers di Lebron James e il record di punti realizzato da Klay Thompson dei Golden State sono le note più significative delle partite della notte ...

NBA - Bucks ultimi imbattuti - 7-0 - - Butler manda ko LeBron James e i Lakers : ... mandano a libri un nuovo record di franchigia per triple realizzate, ben 19, ed è proprio il tiro dalla grande distanza a fare tutta la differenza del mondo. Il 42.3% dall'arco dei padroni di casa ...

Risultati NBA – LeBron non basta ai Lakers : bene Nuggets - Warriors e gli Spurs di Belinelli : I Los Angels Lakers portano a casa un’altra sconfitta, ko anche Pelicans, Pacers e Heats: i Risultati NBA della notte Nella notte nove sono state le partite scese in campo per la regolar season NBA. Tanti i match capaci di regalare spettacolo tra cui spicca senza ombra di dubbio quella tra Chicago Bulls e Golden State Warriors. Allo United Stadium tanti sono stati i punti messi a segno da entrambe le squadre, per la franchigia in ...

Nba - l'altra Los Angeles corre : i Clippers senza stelle precedono i Lakers e LeBron : 'La difesa vince le partite, è una legge vecchia come il Mondo, questa è la nostra mentalità' ha aggiunto Avery Bradley, uno dei migliori difensori sul perimetro dell'intera Lega. Gli specialisti ...

LeBron e i Lakers sconfitti da Belinelli e gli Spurs : Roma, 28 ott., askanews, - Nove partite nella notte Nba. Non bastano ai Los Angeles Lakers i 35 punti e 11 rimbalzi di LeBron James, che, dopo due vittorie consecutive, perdono contro i San Antonio ...

Risultati NBA – Lillard incontenibile - i 35 di LeBron James non bastano ai Lakers : Tutti i Risultati delle partite di NBA andate in scena nella notte italiana: Lakers ko, Lillard incontentibile Grande spettacolo nella notte italiana: nove partite di NBA hanno regalato puro spettacolo tra importanti vittorie e deludenti ko. Splendido successo dei Celtics sui Pistons, per 89-109: gli ospiti sono stato trascinati dai 19 punti di Brown, mentre nulla ha potuto Drummond con i suoi 18 punti per aiutare i padroni di casa a ...